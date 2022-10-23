F1美國站｜紅牛創辦人離世　畢生醉心賽車　無緣見證車隊重奪冠軍

F1（一級方程式）美國站排位賽前傳來靈耗——紅牛公司聯合創辦人馬特希茨（Dietrich Mateschitz）因病離世，終年78歲。紅牛在賽車運動如此活躍，馬特希茨是最大推手，但預計兩支F1車隊暫不受影響。

今周在美洲賽道（Circuit of The America）舉行的美國站，紅牛車隊有望相隔8年重奪車隊總冠軍，惟馬特希茨已無緣看到。



紅牛車隊近月因去年的成本超支，盛傳將會受罰，今站頻頻與國際汽車聯會談判，本已受盡困擾；香港時間周日早上的排位賽前，更傳來馬特希茨離世的消息，無疑是另一打擊。

馬特希茨不僅將能量飲品紅牛由泰國帶到歐洲，在商界非常成功；他也助紅牛建立出體育王國，並一直醉心賽車運動，參與最多的自是F1，他由1989年已個人贊助奧地利F1車手貝加（Gerhard Berger），到1995年紅牛成為沙巴車隊（Sauber）贊助商、並購入車隊60%股份，到2001年才結束合作。

馬特希茨（右）深信賽車及極限運動，是最好的宣傳渠道。（Getty Images）

現時F1兩支車隊都是在馬特希茨手上誕生，2004年，馬特希茨由福特手上購入捷豹車隊（Jaguar Racing）並更名為「紅牛車隊」（Red Bull Racing Team），他同年購入奧地利的A-1賽道，並作大規模改建，在2011年重開後成為紅牛賽道（Red Bull Ring）。

2005年，他再與昔日贊助的貝加一同購入米蘭迪車隊（Minardi），並更名成紅牛二隊（Toro Rosso，意大利語，意思是Red Bull），現名為艾法托利（Scuederia Alpha Tauri），專門用作培育紅牛青訓體系的車手，及推廣紅牛旗下服裝品牌Alpha Tauri。

2018年，馬特希茨與當年已獲視為巨星的韋斯達賓握手。（Getty Images）

紅牛有望今站重奪車隊冠軍

多年來，他也投資鉅額培養自家車手，包括4屆冠軍華迪爾（Sebastian Vettel）。而紅牛「兩大巨頭」包括領隊漢拿（Christian Horner）及操車手生殺權的顧問馬高（Helmut Marko）也是由他發挖。

紅牛車隊繼在日本站由韋斯達賓提早衛冕車手總冠軍後，今站也有望提前重奪車隊總冠軍，紅牛目前在車隊積分榜以619分居首位，拋離次席的法拉利165分，只要今站紅牛比法拉利多取18分，便能提前封王。

辛斯在排位賽勇奪頭位，他又能否力阻紅牛在美國站奪車隊冠軍？（Getty Images）

紅牛曾在2010至2013年連奪4屆車隊冠軍，惟之後8年都遭平治車隊壟斷，但今年起用新技術規則下，紅牛的RB18戰車遠較其他對手優勝，要奪得車隊史上第5次總冠軍，只是時間問題。可惜馬特希茨未及看到紅牛車隊盛世重臨，已然離世。

但紅牛要在今站奪冠，也未必太容易，今站排位賽頭位終由法拉利的辛斯奪得，而罕有地敗予他的隊友陸克萊本來取得第2位，但因更換引擎需罰10格到第12名起步，令在排位賽取得第3的韋斯達賓也順勢升上第2起步，咸美頓則排位賽第4、正賽第3起步。

德國媒體AMuS報道指，紅牛的超支判罰已落實，本來會在今站公布，但FIA出於對馬特希茨的尊重，決定延遲幾天公布。

美國年輕車手沙根特（左）只要取得足夠超級執照積分，明年便會為威廉士出戰F1。（Getty Images）

另外，威廉士車隊領隊卡比圖（Jost Capito）宣布，旗下青訓、21歲美國車手沙根特（Logan Sargeant）若然取得足夠超級執照積分，明年便會取代拉迪菲，為威廉士出戰F1。沙根特目前為F2車手，威廉士今站已安排他在自由練習駕駛，餘下兩站也會作此安排，加上他在F2的成績及F1季尾的新秀測試都能帶來積分，要取得足夠分數相信不是問題。

至於已坦承明年不會有席位的列卡度，早前曾傳出明年會出任平治後備車手，但近日風向有變，盛傳他將成為紅牛車隊的試車手。