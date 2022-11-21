世界盃熱話｜偽球迷速成心法　活學活用三招　唔睇波都變「識波」

卡塔爾世界盃2022展開，如果你本身不是球迷，也沒有支持的球隊，不妨看看這篇世界盃精讀，速成世界盃話題知識。就算你半夜沒有睇波，早上都可以跟朋友同事傾波經，讓身邊的人覺得你識波！



詩雅扮空姐色誘男友陳家樂，唔明陳家樂點解會寧願揀睇波。(《不日成婚》劇照)

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世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

捧英格蘭的朋友要認住他，他是英格蘭隊長兼主力射手哈利卡尼。（Getty Images）

回應「你今屆睇好邊隊？」

大眾之選：英格蘭。英格蘭相信是最多香港球迷的世界盃決賽周隊伍。如果面對朋友這條問題，你答英格蘭的話，可能馬上遇到同道中人，拉近彼此的距離及話題。英格蘭是上屆世界盃殿軍，也是去年歐國盃亞軍，所以是今屆其中一支冠軍熱門。要記得碧咸、奧雲及朗尼已經退休，不會參加今屆賽事，千萬別別提起他們「露底」！今屆英格蘭的頭號球星是前鋒哈利卡尼，他是上屆世界盃神射手兼英格蘭隊長，支持他一定沒有錯。如果要脫俗一點，可以說你喜歡中場迪格蘭賴斯或祖迪比寧咸。

撐美斯圓夢，就要撐阿根廷。（Getty Images）

球星之選：阿根廷。美斯是當今球壇以至球壇史上的最佳球員，七次贏得代表年度最佳球員的金球獎，可說是震古鑠今。他幾乎贏盡球壇的重要榮譽，只欠一座世界盃。美斯已經35歲，他表明今次是最後一次參加世界盃，所以支持美斯在最後一屆圓夢而撐阿根廷，也是個合理之選。美斯身穿10號球衣，大家睇波時記得望實！喜歡美斯的球迷亦多，相信都很易遇上其他美斯迷。

潮流之選：韓國。很多香港人都喜歡韓國的流行文化，例如靚仔靚女的男團女團、韓劇、韓國綜藝節目。喜歡韓流的你，不妨在今屆世界盃支持韓國隊。韓國隊擁有知名度最高的亞洲球星孫興慜，有傳聞他的女友是女團BLACKPINK成員JISOO。由於孫興慜之前眼眶骨折，接受手術，所以預計他會在世界盃戴上黑色面罩出戰。怎樣向人解釋喜歡韓國的原因？用上你喜歡韓國明星的原因即可，或者直接說一句「我撐孫興慜」就夠了。

亞洲球迷當然支持亞洲球星。（Getty Images）

識波之選：西班牙/德國。這兩隊是2010及2014的世界盃冠軍，也是傳統勁旅，球迷不少。不過，自從西班牙「黃金一代」幾乎全部退休，德國亦在上屆世界盃慘烈出局後，這兩隊少了一些跟紅頂白的勝利球迷。西班牙及德國今屆沒有超強的球星，但靠整體實力，亦有力爭奪冠軍。被問到為何撐西班牙或德國？或者被問到喜歡西、德哪個球星？你都可以答足球是團隊運動，欣賞他們的整體踢法。

格調之選：丹麥。總有些朋友喜歡唱反調，或者叫扒冷門，不從眾而別樹一幟，以顯示自己獨一無二的見解。如果你是這樣的話，可以選擇捧丹麥。丹麥這個北歐國家本身已經有種格調，它是童話的王國，自帶浪漫色素。要往績有1992年歐國盃封王的奇蹟，誰說丹麥不可能！要勵志有基斯甸艾歷臣去年心藏病發險死於球場，但今年站起來再戰，還不夠熱血嗎？最重要的是，丹麥也是歐洲的實力分子，分組籤運亦不錯，相信可以入到淘汰賽。

在去年的歐國盃事故後，艾歷臣接受手術，植入心臟起搏器。如今，他已經如常踢足球。（Getty Images）

爭議之選：葡萄牙。一講葡萄牙，就難免要提葡萄牙隊長C朗拿度。本身C朗極高知名度，行為、態度及能力都是大眾焦點，但他近期表現低迷。在世界盃前，他更接受訪問炮轟球會曼聯，得罪了不少曼聯球迷。如果你說撐葡萄牙的話，有可能馬上要跟其他朋友同事來場舌戰，辯一辯「C朗正選對葡萄牙是否利多於弊」、「最後3分鐘被換入場是否不尊重」、「般奴費南迪斯與C朗同場是否1+1<2」之類。如果你是喜歡跟人辯論的球迷，葡萄牙絕對會令你成為話題的中心。

C朗在世界盃前公開炮轟曼聯，成為世界盃前的一大「花生」。（Getty Images）

回應「今屆世界盃哪個球星最強？」

大眾之選：美斯。七屆金球獎得主，冠絕同儕，射門、傳球、盤扭、罰球皆為當世頂級。這是個穩陣的答案，但遇上喜歡C朗的朋友或會觸發舌戰。

爭議之選：C朗拿度。如上文所述，選擇這個人物會有較高機率觸發舌戰。

亞洲之選：孫興慜。孫興慜毫無疑問地是亞洲當今最出色的球星，他是首位成為英超神射手的亞洲人。作為亞洲人，撐亞洲人都很合理及正常吧。

比利時中場迪布尼腳法秀麗，傳球獨到，被視當今「世一」中場。（Getty Images）

智慧之選：奇雲迪布尼。可以避開C朗與美斯之爭，而且這位比利時國腳被視為當今中場第一人，傳球視野極好，閱讀球賽能力強，一舉手一投足都充滿足球智慧。支持迪布尼或者會令人覺得你也很有智慧。

搞笑之選：哈利馬古尼。一個迴避問題之選。明顯地，他肯定不是最強，但他近兩年表現低迷，常常「派膠」，故獲「麥麥送」的外號，意思是有他在陣的話，會為對方送上勝利。你可以說「馬古尼最強，在搞笑方面」，相信這個答案會得到所有球迷朋友的暗暗認同，就算英迷也難以駁斥。

哈利馬古尼雖然在曼聯失去正選，但仍深得英格蘭的重用。（Getty Images）

不敗之選：艾寧夏蘭特。選之前的答案都有風險，萬一他們踢得差，你就可能遭受朋友同事的嘲笑，但如果你答夏蘭特就不會發生這種情況，因為夏蘭特的挪威國家隊未能躋身決賽周，所以夏蘭特不會在世界盃有差的表現。夏蘭特今季在曼城表現搶鏡，在英超入球如拾草芥。如果你是個喜歡跟人唱反調的人，見到朋友說某位世界盃球星好波，你都可以淡淡然回應：「我覺得夏蘭特勁啲，可惜踢唔到世界盃。」當然，如果你的朋友是討論門將位置的話，建議講意大利的當拿隆馬。

終極不敗之選：賓施馬。選夏蘭特都有一個被駁的風險，朋友一句「點解咁勁都冇份踢世界盃」的回應，足以令你變成孔乙己那樣尷尬。不過，選法國前鋒賓施馬就沒有這方面的擔心，他是應屆金球獎得主，法國亦有份踢世界盃，他都有入選，只是受傷了，不幸地無法出戰世界盃。每逢比較世界盃球星，你都可以練習活用：「我覺得賓施馬勁啲，可惜踢唔到世界盃。」

可惜賓施馬已經因傷退隊，未能出戰今屆世界盃。（Getty Images）

回應「昨晚那場比賽，哪個球員踢得最好？」

標準答案：入球球員。想跟朋友同事在世界盃打開話盒子，就算不看比賽，也看看新聞，知道是誰入波，通常你說入球的球員表現好，都不會有什麼大錯。總之愈入得波多，表現愈好，烏龍波除外。

進階答案：助攻球員。通常世界盃比分網站都會列出每個入球的助攻球員。當同事朋友讚入球球員時，你都可以搭訕讚賞助攻的球員：「如果冇佢傳得靚又點會入到波？」當然，進階答案是有風險的，說不定助攻球員只是負責後場橫傳一腳，但風險愈高的答案，就可能令人覺得你愈識波。

巴西防中卡斯米路。（Getty Images）

高見答案：勝方的防守中場。通常防守中場是球隊中最不顯眼的球員，很少人會提起，假如你說防中強，可以反映你有獨到見解。但我都不認識那些防中，怎樣搭訕？你可以說：「噚晚巴西贏波，個防中踢得好好喎。」其他球迷朋友自然會幫你答：「你係咪講卡斯米路？」但應該怎樣解釋才好？每逢讚防中球員，你都可以說：「佢做咗好多唔顯眼嘅工作，例如分波、控制節奏同塞住啲位。」因為防中工作的確不顯眼，其他朋友同事都難以駁斥。

更高見答案：勝方的教練。雖然別人問你球員，但你可以搶佔主動，大讚勝方一隊的教練。教練是負責排陣及戰術的人，其實球隊贏波，教練通常都有功勞，其他人很難駁到你。

不敗答案：賓施馬。萬一昨晚完全沒有睇波，連新聞及精華都沒有看，怎樣加入話題？承上一段，使用「我覺得賓施馬勁啲，可惜踢唔到世界盃」。

應屆金球獎得主賓施馬因傷退隊，確是球迷一大損失。（Getty Images）