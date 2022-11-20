世界盃｜C朗美斯LV硬照藏密碼　真實棋局隱喻「球王之戰」結果

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）與美斯（Lionel Messi）為Louis Vuitton一同拍攝硬照，兩大球王罕有同框，獲網民以千萬計的「Like」回應。有眼利的球迷發現，這張硬照由道具到棋局，其實均暗藏玄機。



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這幀LV硬照中，C朗和美斯在一個LV經典設計格子紋行李箱上下棋，同時間LV自2010年南非世界盃開始，便為國際足協設計裝載「大力神盃」的箱子，每屆都採用不同設計，今屆將是第四屆。

C朗和美斯在LV皮箱上對奕的硬照，獲全球網民瘋傳。（Twitter@Cristiano）

雖然硬照中C朗和美斯用作「棋盤」的皮箱款式較扁，但有球迷認為，這皮箱象徵裝載「大力神盃」的箱子，而兩人在這皮箱上對奕，隱含的意思是，兩位極可能是最後一屆出戰世界盃的傳奇球星，將在世界盃這個頂尖舞台爭逐「真正最佳」的名號。

雖然這解釋未獲官方確認，但已在球迷間熱傳，並獲大讚宣傳手法相當高明。

廣告照中的棋局，是來自現世兩位西洋棋大師——卡臣對中村的一場和局。（lichess.org）

也有網民好奇，到底兩人下棋會是什麼結果？有棋藝愛好者發現，這棋局其實是來自兩名當代西洋棋大師在2017年的一次對奕——分別是現時世界排名第1、保持世界紀錄評分（2882分）的挪威棋王卡爾森（Magnus Carlsen），和美國西洋棋手、應屆菲舍爾任意制象棋世界錦標賽冠軍中村光（Hikaru Nakamura），他的世界排名最高曾上到第2位。

而這場棋局，最終結果是「無盡的和局」——C朗和美斯在場上競逐相爭多年，有關兩人高低的爭論也無日無之，而這廣告似乎是回應這爭論：不論場上最終誰勝誰負，兩人已是同樣優秀的傳奇。