世界盃2022｜賓施馬退隊勢補選32歲前鋒　傳法國球員不再信隊醫

卡塔爾世界盃開幕同一天，法國前鋒賓施馬（Karim Benzema）因傷退出國家隊，令人為這位應屆金球獎得主惋惜。法國《隊報》指，有3名球員獲考慮補選，當中一人更因有趣的原因而佔優。

另外法國知名記者摩連拿（Romain Molina）爆料，指法國隊的球員在多人受傷後，已不再信任隊醫勒哥（Franck Le Gall）。



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法國隊先有簡迪、保羅普巴和邁治蘭因傷未能入選，而能入選名單、隨隊到卡塔爾的球員中，再有斯奴甘佩比未能及時復元、尼干古在當地訓練時受傷，今日再有主力前鋒賓施馬受傷退隊，衛冕之路困難重重。

法國《隊報》指，賓施馬受傷後，法國隊按例可在周一（21日）或之前決定補選的人選，而領隊迪甘斯正考慮是否補選球員，候補名單有3人，包括摩納哥前鋒賓耶達、曼聯前鋒安東尼馬迪爾和利華古遜翼鋒穆沙戴亞比。

賓施馬受傷，令法國的衛冕之路再蒙上陰霾。（美聯社）

報道指，3人中最有優勢的是賓耶達，32歲的他不僅經驗豐富，曾為法國隊上陣19場、攻入3球，而且還佔盡「地利」——原來他雖然落選世界盃大軍名單，卻選擇了到卡塔爾多哈「度假」，球迷都笑指他這個選擇充滿「誠意」，似乎是在為補選做準備，上屆世盃只能進入候補名單的他，如今或有望一圓世盃夢。

有傳賓耶達成為熱門候補人選。（Getty Images）

法國隊隊內亦爆出另一危機，法國記者摩連拿在Twitter指出，在球員連環受傷之下，隊內已對醫療團隊失去信心，他寫道：「法國隊的球員對隊醫勒哥的恢復機制已沒有任何信心可言，那（機制）無法解決任何問題。」

摩連拿又以受傷而未能入選的門將邁治蘭為例：「勒哥叫他所做的（跳躍動作等等）與AC米蘭所定的恢復機制相違背。當然，我不是醫生，我不了解這件事，但法國隊的球員對隊中醫療人員、特別是恢復訓練機制的不信任卻是真實的。其實這問題已存在多年，卻一直沒有解決過。」

有傳法國隊醫勒哥失去了球員的信任。（Getty Images）

作為調查記者，摩連拿精於調查報道，過往曾揭發時任海地足總會長Yves Jean-Bart長年性侵當地年輕女足球員的案件、非洲體壇的性侵醜聞、加蓬足壇的性侵事件、哥倫比亞足總性醜聞等。另外，摩連拿也曾在《紐約時報》發表聯名調查報告，揭露法國足總內部的不當行為，包括性別主義、不恰當行為、性暴力等等。