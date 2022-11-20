世界盃熱話｜卡塔爾出錢買球迷換正評　被踢爆後臨陣反口拒畀錢

卡塔爾世界盃2022今夜揭幕，外國球迷陸續抵達當地，卡塔爾早前稱會免費供應機票、住宿邀請海外球迷前往觀戰，並提供膳食津貼，以換取球迷在網上為卡塔爾世界盃寫上正面評價，惹來外界「收買球迷」的批評。

最新消息指，卡塔爾在世界盃臨揭幕前突然反口，聲稱不會向這班球迷支付金錢津貼，他們到埗後需自行處理伙食。



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大量球迷早前已抵達卡塔爾，準備支持愛隊。（Getty Images）

卡塔爾之前推出「球迷領袖網絡」計劃，除為參與計劃的海外球迷支付機票與住宿費用、揭幕戰門票，更稱會向他們提供每日約60英鎊的「飲食津貼」，而他們的任務就是「在鏡頭前展示熱情，再透過社交媒體作宣傳正面資訊，並舉報批評活動的資訊」。

參加計劃的球迷只要盡情觀戰，並在網上宣傳今屆世界盃。（Getty Images）

卡塔爾出錢收買球迷的舉動，引起外界譁然，因為做法相當於付費聘請一班真人版「打手」，為今屆賽事掃走負評、加入正評，在世界盃之中前所未見，亦令這屆賽事繼申辦時涉貪、興建球場時眾多外勞死亡、當地人權問題以至揭幕戰收買對手厄瓜多爾打假波後，又添一宗負面新聞。

參與計劃的球迷，需自費解決伙食問題。（Getty Images）

英國《衛報》早前跟進事件，指兩名來自不同國家的參加者收到當局電郵，稱卡塔爾當局仍會支付各人的機票、住宿與揭幕戰門票費用，「然而基於近日社交媒體上的評論，我們不願出現『有球迷收錢來』的錯誤訊息，因此不會發放膳食津貼，大家要自行出錢解決伙食問題。」或許有關今屆賽事的醜聞實在太多，卡塔爾基於壓力臨陣反口拒絕出錢，令這班「僱傭兵球迷」大失預算。

向《衛報》透露消息的球迷指未有人因此取消行程，然而他們仍在苦惱開支問題。歐洲足球支持者協會執行總監Ronna Evain形容那些球迷是咎由自取，「誰會想到一個在勞工權益問題劣跡斑斑的國家，是不能被相信的呢？你們覺得只要在當地玩樂，然後每四日就能領取等同當地人每月最低工資的津貼的話，這就是你們應得的下場。」

卡塔爾世界盃2022 開幕禮在甚麼時間舉行？ 香港時間11月20日晚上10時。 屆時會否有免費直播？ ViuTV 99台將在10時30分開始免費直播。

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