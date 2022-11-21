世界盃睇波可能遇上的10種球迷　哪種最煩最乞人憎？｜世界盃熱話

四年一度的世界盃來到，齊齊享受全城睇波狂熱。足球迷有很多種，但以下10種足球迷，真的總有一兩個在身邊，大家肯定有共鳴！跟這10種球迷一起睇波，感覺真的……一言難盡。有的「高人」更加可以集合多個以下的特點，跟他們睇波的體驗絕對令人無言。



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世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

世界盃遇上過什麼的球迷？（Getty Images）

「一早」型球迷

顧名思義，這類的球迷的特徵，很喜歡說「一早」，例如「一早就同你講法國會輸」、「一早都話C朗唔掂」、「一早講咗英格蘭12碼輸硬」、「一早講咗沙特阿拉伯捧盃」。無論世界盃發生什麼事，都在「一早」型球迷的預計之中。

「舊時」型球迷

睇波經驗愈多的球迷，愈容易變成「舊時」型球迷，他們很喜歡講以前，而且大多認為以前的球員、球隊都比現在的好。舉例，他們會說「舊時馬勒當拿好波過美斯」、「你有冇睇過加斯居尼啲腳法……」、「今屆世界盃唔夠86年好睇」。回憶永遠是最美，可能人人都會成為「舊時」型球迷，你未變只是因為你未睇得夠耐。

以前觀看世界盃的日本球迷。（Getty Images）

「假波」型球迷

這類球迷的特點很簡單，每當球賽出現不如意的事，他就會說「假波」。爆冷贏波，他覺得是假波；輸12碼，他覺得是假波；大意失誤，他覺得是假波……總之一切不如他預期的事，他都認為是球員打假波或者是球證吹黑哨。面對這種球迷，不禁想跟他們說一句「明知係假波你又睇」。

包拗頸型球迷

跟這類球迷睇波，總會很累。每逢你說什麼，他總要唱反調。你說某球員踢得好，他總會說「我唔係咁睇喎」。EQ不好的話，恐怕捱不到90分鐘就會跟這種球迷吵架。

英格蘭球迷。（Getty Images）

口是心非型球迷

舉個例子，大家會易明一點，有位阿根廷球迷，每次阿根廷的比賽前，他都會跟朋友說「阿根廷唔掂」及「阿根廷輸硬」之類的話。到那場比賽結束後，若果阿根廷贏波，他就會「牙斬斬」；若果阿根廷真的輸了，他就會變身為「一早」型球迷，「一早話咗阿根廷輸啦」。這種球迷永遠在賽前唱衰自己愛隊，目的是希望處於不敗之地，無論愛隊贏輸，他總有所得。

有些球迷會將遊戲數據當成真實。（《FIFA23》遊戲截圖）

打機型球迷

通常出現在較年輕球迷之中，他們的足球知識可能非常豐富，但大部分來自虛擬世界，例如足球電子遊戲《FIFA》。這類球迷時常將打機的一套放到現實環境，覺得扭波爆人只需要按幾個掣，很輕易就做到。談論球員時，他們喜歡以遊戲數據為標準，「明明佢速度有90，點解咁慢」！

教練型球迷

這類球迷可能看得太投入，投入到覺得自己是其中一隊的教練。在比賽時，他會代入教練的角色，對住電視說「美斯你應該移去左邊」、「C朗你返嚟回防啦」、「快啲換基亞利殊入場」、「仲唔轉433」。明知美斯、C朗聽不到，他們都會繼續這樣說。佩服你的投入，但跟你睇波的話就……

「點解」型球迷

通常出現在新球迷之中，對足球世界不太了解，所以睇波遇到不明白時，就會不斷詢問身邊人。問「點解」其實沒有大問題，總好過不懂扮懂，只是問得太多的話，其他人會覺得煩。與其即時問「點解」，或者嘗試聽一聽評述的話，自己再觀察一下。

有種球迷轉身快過尚書大人。（審死官截圖）

牆頭草型球迷

有種球迷很有趣，天天支持的球隊都不同，甚至在一場比賽內都可以轉換立場，快過「尚書大人」。上半場撐A隊，見下半場形勢不對，就會轉撐B隊。這類球迷通常會跟「口是心非」及「一早」同時出現。

上帝視角型球迷

這類球迷會以高高在上的姿態，批評球賽上的一切，總之個個球員都是垃圾，兩邊教練都無能。當他和別人談論賽事時，每每會以「唏！你識咩吖.......」作開頭。誰人最完美？當然是他自己。