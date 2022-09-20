雲高爾否認阻止阿積士中堅轉會曼聯　若巴塞雙星更多正選會更開心

荷蘭國家隊教練雲高爾出席記者會，澄清沒有阻止或推動荷蘭國腳在今夏轉會，強調每次跟球員交流後也會叫他們自己決定。



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雲高爾出席記者會。（Twitter）

荷蘭會在今個國際賽出戰歐國聯，先後對波蘭及比利時。荷蘭現以10分排歐國聯A4組榜首。雲高爾在今日出席賽前記者會，被問到有沒有干擾國腳的在今個夏天的轉會決定時，他強調只會給意見，沒有命令。

雲高爾今日說：「事實上，我在轉會窗聯絡過很多球員，但傾到最尾，我都會跟他們說『這個只是我的意見，你要自己下決定』。」

祖利安添巴今夏最終「聽話」留在阿積士，沒有去到曼聯。（資料圖片）

在5月時，盛傳阿積士的荷蘭中堅祖利安添巴獲曼聯青睞，但雲高爾當時在記者會公開表示：「我覺得添巴的能力足以踢英超，完全沒有問題，但如果他選擇現在過檔的話，就有疑問。這樣不太明智，他需要比賽。」最後，添巴拒絕了曼聯，今季留效阿積士，而曼聯就收購了添巴的中堅拍檔利辛度馬天尼斯。

雲高爾表示，若果迪莊在巴塞有更多正選機會的話，他會更加開心。（Getty Images）

在今日的記者會上，雲高爾還提起前鋒迪比及中場法蘭基迪莊兩位巴塞隆拿球員，他說：「風波已經過去，我都開心的。迪比及迪莊現在都有正選的時間，所有我不會形容為不順利，但如果他們有更多上陣機會，我會更加開心。」

他們今夏盛傳離開巴塞，但最終兩人留下來。迪比在今季西甲兩次正選上陣，而迪莊就有3次正選及3次後備入替。

荷蘭鋒將迪比（左）今夏留在巴塞。（Getty Images）

另外，雲高爾支持國際足協將世界盃的部分收益，賠償給在興建卡塔爾世界盃球場設施時遇意外身亡的工人家屬。他說：「當然，我支持有賠償，我應該這件事應該做的，尤其是國際足協在這項賽事有數以百萬計的利潤。如果他們決定了在那裏舉辦世界盃，就要承擔起這個決定帶來的結果。」