世界盃2022｜A組總覽：荷蘭守優於攻爭首名　卡塔爾出線不是夢

2022世界盃A組：有不少擁躉的荷蘭相隔一屆重返決賽周，盛產高質前鋒的「鬱金香」今屆卻似守強於攻。隨着塞內加爾重心沙迪奧文尼受傷，形勢頓時變得平均。擁有地利，做足準備，主辦國卡塔爾的出線機會，隨時更勝厄瓜多爾。



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世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

A組賽程：

11/20（日）深夜12時：卡塔爾對厄瓜多爾（ViuTV免費直播）

11/21（一）深夜12時：塞內加爾對荷蘭（ViuTV免費直播）

11/25（五）晚上9時：卡塔爾對塞內加爾

11/25（五）深夜12時：荷蘭對厄瓜多爾（ViuTV免費直播）

11/29（二）晚上11時：厄瓜多爾對塞內加爾、荷蘭對卡塔爾



3屆亞軍荷蘭多年來經典前鋒輩出，華麗的進攻足球俘虜不少球迷，今屆陣容卻有華麗在後方。雲迪積克（Virgil van Dijk）為首的防線正值當打之齡，前線卻無一鋒將鶴立雞群。迪比（Memphis Depay）今季在巴塞表現一般，廣受期待的加普（Cody Gakpo）經驗尚淺。小組首名之戰，只算可爭不穩。

荷蘭防線較前線更強，雲迪積克整裝待發，上半季在利物浦表現「有目共睹」。（Getty Images）

荷蘭大軍：

荷蘭首仗即硬撼同組最強對手塞內加爾。塞內加爾上屆僅因公平競技分被日本淘汰，但球隊核心文尼在上月底受傷，隨隊但上陣機會未明，對坐享地利的卡塔爾將是好消息。

文尼在世界盃前受傷，塞內加爾實力打折扣。（Getty Images）

塞內加爾大軍：

卡塔爾為今屆世界盃準備多時，多年來強化青訓系統還廣招入籍兵，2019年亞洲盃冠軍成員將為今屆骨幹。揭幕戰對厄瓜多爾，次輪對塞內加爾，隨時製造驚喜，早早鎖定出線。

卡塔爾以亞洲盃冠軍成員為骨幹，冀借助主場之利爭取出線。（Getty Images）

卡塔爾大軍：

厄瓜多爾以南美洲第4名直接出線，惟他們在過去一年不論在外圍賽或友誼賽，都有攻力欠銳問題，每仗入球最多一球，似乎出線前景最為看淡。

厄瓜多爾捱過外圍賽派出不合資格球員風波，但能否出線，頗成疑問。（Getty Images）

厄瓜多爾大軍：