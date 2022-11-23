世界盃熱話︱《足球小將》再命中日本贏德國 早預告尾段逆轉戰局
撰文：袁志浩
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繼預言沙特阿拉伯使用越位戰術之後，《足球小將》漫畫再次命中世界盃戰況！
日本於E組首戰對德國，雖然被根度簡先入一球，但下半場憑後備兵堂安律跟淺野拓磨建功反超前，結局跟漫畫《足球小將》有異曲同工之妙。
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日本跟德國這個組合，難免令人聯想起漫畫《足球小將》，由戴志偉率領的日本隊在故事中以衝力射球、猛虎射球、倒掛金鈎、一飛沖天彈跳射球等絕技挑戰強敵，由小學踢到成年，從世少盃踢到奧運。
其中來自德國的史奈達以火焰射球聞名，是戴志偉跟小志強初中起的最強對手。在世少盃時期，史奈達雖跟日本守門員林源三同為漢堡隊友，但兩人在決賽相戈，史奈達梅開二度，成為賽事神射手，但德國仍以2：3不敵日本僅得亞軍，自此跟日本成為宿敵。
史奈達後來轉投拜仁，帶領德國出戰奧運，並於8強再遇上日本。這戰史奈達先後令林源三、若島津健威、三杉淳等受傷，德國在領先3：2下拖延時間，卻被日本隊在最後一刻追平。加時主角戴志偉發威，日本幾經辛苦終贏7：5，令讀者留下深刻印象。
日本今場對手不是史奈達而是根度簡，也是同樣失球在先，日本結果跟漫畫一樣，在尾段接連取得入球逆轉戰局，堂安律跟淺野拓磨，成為了真實世界中的戴志偉，得到如《足球小將》中的完美結局，助球隊全取3分。
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