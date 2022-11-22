世界盃2022︱法國首戰輸波歷歷在目　衛冕魔咒近五屆四度應驗

衛冕的法國今晚深夜3時迎來2022世界盃首戰，將會鬥世界排名第38位的澳洲。不過，世界盃向來存在「衛冕魔咒」，近5屆4支衛冕球隊都在分組賽出局，首戰成績亦不理想。



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高盧雄雞星光熠熠，被視為奪冠熱門，但未開波已頻頻傳來壞消息——上屆賽事一對中場主將簡迪（又譯：干堤／N'Golo Kanté）和保羅普巴分別因傷患未能趕及復出。

應屆金球獎得主、射手賓施馬（Karim Benzema）抵埗後練習時更受傷退隊，實力大打折扣

應屆金球獎得主賓施馬在賽前突然受傷退隊。（美聯社）

外界認為法國中了世界盃衛冕魔咒，其實踏入千禧年後，自2002年日韓世界盃開始，衛冕球隊在世盃第一場的勝率僅得20%。

2002年法國於揭幕戰爆出驚世冷門，以0：1不敵塞內加爾；2010年意大利僅以1：1賽和巴拉圭。4年後西班牙遭雲佩斯飛身插水式頂入世界波，以1：5慘敗予荷蘭；上屆德國亦以0：1球負墨西哥，僅得2006年的巴西能順利以一球小勝克羅地亞。

法國在2002年世界盃以衛冕身份出戰，首戰爆冷不敵塞內加爾。（Getty Images）

若然要數到近10屆世界盃，衛冕球隊首仗敗率高達50％，戰績為3勝2和5負。所以法國今場面對世界排名低34位的澳洲，數據上並非穩贏。

至於就整個分組賽而言，近5屆衛冕球隊表現相當失色，15場比賽輸了7場之多，勝率只有33.33%。

麥巴比坐鎮的法國，又能否打破世界盃衛冕魔咒？（Getty Image）

猶記得去屆德國在最後一場分組賽爆冷以0：2不敵韓國，結果小組包尾出局，成為隊史上第一次。其實連同德國在內，最近5屆的西班牙（2014）、意大利（2010）及法國（2002）都在分組賽止步，比率高達8成。

另外，對上一支成功衛冕的球隊，已要數到1962年的巴西；另一次便是1938年的意大利。可見即使法國能夠晉級淘汰賽，要衛冕仍有一定難度。