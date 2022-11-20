世界盃2022｜賓施馬發文談緣盡世界盃：把位置留給幫到球隊的人

卡塔爾世界盃今晚深夜12時開鑼，應屆金球獎得主、法國國腳賓施馬（Karim Benzema）卻正式緣盡世界盃，他在消息公布後，即在社交媒體發表感言。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

賓施馬在操練中受傷離場後，法國足總今早（20日）宣布，這名前鋒因左大腿股四頭肌受傷，被逼退出世界盃大軍。

在法國足總公布消息後不久，賓施馬亦發文，道：「我在人生中從未放棄過，但今晚我必須如常為球隊著想，理智告訴我，要將位置留給可以幫到球隊、在世界盃踢出好成績的人。」他亦感謝球迷的支持。

De ma vie je n’ai jamais abandonné mais ce soir il faut que je pense à l’équipe comme je l’ai toujours fait alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu’un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du Monde. Merci pour tous vos messages de soutien 🙌🏼❤️ pic.twitter.com/SBalX0juAH — Karim Benzema (@Benzema) November 19, 2022