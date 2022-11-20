世界盃2022｜賓施馬發文談緣盡世界盃：把位置留給幫到球隊的人
撰文：高詩琦
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卡塔爾世界盃今晚深夜12時開鑼，應屆金球獎得主、法國國腳賓施馬（Karim Benzema）卻正式緣盡世界盃，他在消息公布後，即在社交媒體發表感言。
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賓施馬在操練中受傷離場後，法國足總今早（20日）宣布，這名前鋒因左大腿股四頭肌受傷，被逼退出世界盃大軍。
在法國足總公布消息後不久，賓施馬亦發文，道：「我在人生中從未放棄過，但今晚我必須如常為球隊著想，理智告訴我，要將位置留給可以幫到球隊、在世界盃踢出好成績的人。」他亦感謝球迷的支持。
De ma vie je n’ai jamais abandonné mais ce soir il faut que je pense à l’équipe comme je l’ai toujours fait alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu’un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du Monde. Merci pour tous vos messages de soutien 🙌🏼❤️ pic.twitter.com/SBalX0juAH— Karim Benzema (@Benzema) November 19, 2022
除賓施馬外，法國隊有哪些明星球員因傷未能出戰世界盃2022？
普巴、簡迪。
2022世界盃 法國隊可否補選球員代替賓施馬？
可以。
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