世界盃2022｜克羅地亞悶和摩洛哥　莫迪歷一項數據創歷史

世界盃F組，上屆亞軍克羅地亞對非洲球隊摩洛哥。克羅地亞有莫迪歷領軍，但他全場防守表現比進攻更突出，格仔軍團只能跟對手踢成0：0。

不過，這位37歲中場在三個「十年」都曾參加過歐國盃及世界盃，創下歷史。



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開賽13分鐘，摩洛哥錄得首個埋門，夏基美右路傳中，省中守衛改變方向成為射門，但被守門員接實。4分鐘後，摩洛哥中場交失波，比列錫搶得皮球後離門30多碼放「冷箭」，僅僅越楣而過。

完上半場前出現小高潮，補時1分鐘，波拿蘇沙左路出地波，尼高拉華錫衝鏟射，但被耶辛尼保奴封走。1分鐘後，莫迪歷禁區頂踏前左腳一抽高出，兩隊半場踢成0：0。

摩洛哥薛耶治。（AP）

換邊後發生一段小插曲，摩洛哥的蘇夫恩岩拉伯特「遲到」，下半場開波延後了約1分鐘，球證等待這位中場返回球場後才嗚笛。

戰至51分鐘，保法爾勁射省中洛夫雲，馬沙拉奧衝前插水式頭槌未命中目標。65分鐘，摩洛哥中路偏左30多碼得到罰球機會，夏基美接應隊友輕力推橫大力抽射，去勢強勁，利華高域只能把皮球雙槌打走。

完半場前尼高拉華錫幾乎先開紀錄。（Getty Images）

克羅地亞全場超過6成控球，但射門卻比摩洛哥少，最終雙方踢成0：0完場，各得1分。

不過，莫迪歷成為首位橫跨三個「十年」（2000-2009，2010-2019，2020至今）都曾參加過歐國盃及世界盃的球員，也是克羅地亞史上在世界盃上陣的最年長球員，創下歷史。

克羅地亞仍未找到破門的方法。（Getty Images）

**11月23日（三）晚上6時：【F組】摩洛哥對克羅地亞**

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以下為賽前消息：

克羅地亞主帥戴歷以4-3-3陣或應戰，派利華高域把關，洛夫雲及加華度爾扼守中路，祖蘭奴域踢右閘，左閘是波拿蘇沙。克羅地亞「黃金中場」莫迪歷、高華錫及波索域全部擔正，此為球隊最強的一環。在前線，尼高拉華錫及比列錫為兩翼，中鋒則起用卡拉馬歷。

克羅地亞正選排陣：

門將：1利華高域

後衛：22祖蘭奴域、6洛夫雲、20加華度爾、19波拿蘇沙

中場：10莫迪歷、11波索域、8高華錫

前鋒：13尼高拉華錫、9卡拉馬歷、4比列錫



克羅地亞正選陣容。（Twitter）

摩洛哥排出4-2-3-1陣式迎戰，耶辛尼保奴守龍門，夏基美、路曼沙斯、阿古特及馬沙拉奧為四人防線，奧拿希及蘇夫恩岩拉伯特拍檔踢雙防中，阿馬拿、薛耶治及保法爾支援安尼斯利攻堅。

摩洛哥正選排陣：

門將：1耶辛尼保奴

後衛：2夏基美、6路曼沙斯、5阿古特、3馬沙拉奧

防中：8奧拿希、4蘇夫恩岩拉伯特

攻中：15阿馬拿、7薛耶治、17保法爾

前鋒：19安尼斯利



克羅地亞世界排名12位，他們在歐洲區外圍賽H組10戰得23分，力壓俄羅斯，取得小組首名晉身決賽周。克羅地亞近況不錯，最近4場歐國聯全勝，幫助他們取得歐國聯A1組首名。在上周的友賽，克羅地亞靠卡拉馬歷的入球，以1：0擊敗沙特阿拉伯。克羅地亞上屆世界盃表現驚喜，贏得亞軍，如今陣中亦有不少上屆的亞軍功臣，包括上屆世界盃金球獎得主莫迪歷，還有波索域及高華錫等「黃金中場」。

摩洛哥世界排名22位，他們在非洲區外圍賽兩回合贏剛果民主共和國5：2入決賽周。摩洛哥上屆亦有參賽，雖然敬陪小組末席出局，但表現絕不失禮，對葡萄牙僅負0：1，對西班牙更加一度領先2：1但被對方在補時追平2：2完場。

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