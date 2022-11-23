世界盃2022｜哈利卡尼遇硬朗攔截足踝負傷待檢　或無緣鬥美國

英格蘭在B組首仗大勝伊朗6:2，表現獲外界一致讚好。可是，周五深夜對美國一仗，可能缺少大將。英媒報道，英格蘭隊長哈利卡尼在伊朗一戰負傷，有待進一步檢查，確認傷勢，可能無法上陣。



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體育傳媒《The Athletic》指，卡尼（Harry Kane）在前天（21日）伊朗一戰下半場開賽不久，被保拿利干治（Morteza Pouraliganji）從後剷跌。他隨後繼續比賽，且助攻拉舒福特入球，至75分鐘才退下火線。

卡尼遇上勇悍攔截，仍能比賽，更交出助攻。（Getty Images）

當天完場後，卡尼有出場向球迷致謝，但右腳動作欠順。當時英軍主帥修夫基認為卡尼無問題，調離陣中只因大局已定。不過，報道指卡尼需要進一步檢查右足踝，確定情况如何，有機會無法對戰美國。

卡尼對伊朗時上、下半場分別助攻史達寧及拉舒福特，促成大勝。

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