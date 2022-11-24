世界盃2022｜巴舒亞伊一箭定江山 比利時挫加拿大踞F組榜首
撰文：何偉畧
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上屆季軍比利時，黃金一代迎接最後爭取功勳的機會。他們在F組首仗面對36年來首戰決賽周的加拿大。
迪布尼、夏薩特等進攻主將都以正選上陣，惟中鋒盧卡古受傷，將由巴舒亞伊擔綱攻堅。加拿大則要看拜仁慕尼黑艾方素戴維斯為首的青春班，能否帶來驚喜。
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加拿大在開賽採取主動，8分鐘先得機會。加拿大角球引起混戰，達莊保查蘭在禁區起腳，皮球打中卡拉斯高左手。球證在 VAR提示下，判罰12碼，艾方素戴維斯主射地波，被古圖爾斯捉到路救出，錯失開記錄良機。
加拿大僅在上半場15分鐘，已有7次攻門。比利時後防長期受加拿大前線壓逼，傳球空間小，難以組織。加拿大勝在體能好，彌補技術不足。
上半場受壓的比利時在完半場前一擊即中。44分鐘，艾達韋列特（Toby Alderweireld）後場大腳斬前，越過加拿大防線，巴舒亞伊（Michy Batshuayi）禁區內快腳一射，先拔頭籌，助比利時半場領先。
比利時手執一球優勢，在下半場多以長傳送前，減少地面戰，避面與加拿大球員硬碰。加拿大礙於技術所限，往往到前場危險區域便失球，過了一半時間都未有威脅。直至79分鐘，拿連（Cyle Larin）禁區中央接應，頭槌勁頂，未能考驗古圖爾斯。比利時全場9次射門，加拿大雖有22次，但質素欠奉，破關乏力，憾負0：1。
比利時在F組居首，摩洛哥與克羅地亞互交白卷，同列次席，加拿大包尾。
世界盃2022第4日戰果：
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