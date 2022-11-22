世界盃2022｜彩虹變禁色比利時作客衫要改 英女隊名宿舉動獲讚賞
撰文：何偉畧
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國際足協（FIFA）力阻多支歐洲球隊使用彩虹色的「One Love」隊長臂章，揚言違者將受體育方面的制裁。
場上的人無奈屈服，場下的人代你戴。已退役的英格蘭女子隊長史葛（Alex Scott）為電視台擔任主持，戴上搶眼的彩虹臂章。
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為國家隊上陣140次的史葛，為英國廣播公司（BBC）到卡塔爾擔任場邊評述。英格蘭對伊朗賽前一仗，史葛穿起藍色套裝，左手戴上白底彩紅心的「One Love」隊長臂章，為LGBT社群發聲。
卡塔爾的人權狀况為西方世界關注，惟FIFA決定在英格蘭對伊朗開賽前3小時明示，如有隊長佩戴「那款臂章」，將受體育上制裁，如直接罰黃牌。英格蘭、荷蘭等7支歐洲球隊，隨即表示不會戴彩虹臂章。史葛戴上彩虹臂章的照片在網絡廣傳，為小眾發聲，獲網民讚譽，不過也有網民稱不尊重他國法律。
FIFA在揭幕戰用盡方法，呼籲外界專注足球，以措施防止參賽球隊提及人權。FIFA禁制彩虹臂章，比利時的作客球衣暗藏大愛訊息，也成為目標。比利時的作客球衣在內部後頸位置，繡上「LOVE」字以宣揚包容。不過，比利時足總已接到FIFA通知，必須移除該字。
比國足總總裁保沙特（Peter Bossaert）為此感到失望，「除了那部分，其他不變，FIFA不准有其他選擇」。他又對FIFA制裁彩虹臂章表達不滿：「罰則根本不合理，但我們沒有選擇，不能讓夏薩特未開賽先領黃。我們早已向FIFA表明，準備付很多罰款。」
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