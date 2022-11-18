世界盃2022｜F組總覽：比利時力爭首名　克羅地亞經驗豐富助出線

2022世界盃F組：上屆亞軍克羅地亞與季軍比利時同為組內勁旅，兩隊牌面實力與大賽經驗，均比由多名年輕球員掛帥的加拿大與非洲代表摩洛哥較為優勝。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

F組賽程：

11月23日（三）晚上6時 摩洛哥對克羅地亞

11月23日（三）深夜3時 比利時對加拿大

11月27日（日）晚上9時 比利時對摩洛哥

11月27日（日）深夜12時 克羅地亞對加拿大（ViuTV免費直播）

12月1日（四）晚上11時 克羅地亞對比利時、加拿大對摩洛哥



以迪布尼為首的「黃金一代」，大多已年過30。（Getty Images）

世界排名第2的比利時，上屆在世界盃僅以0：1不敵冠軍隊法國，其後在季軍戰以2：0擊敗英格蘭。比利時整體戰力毋庸置疑，球隊主力如奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）、夏薩特（Eden Hazard）、高圖爾斯（Thibaut Courtois）等「黃金一代」成員，大多已年過三十，今屆該是他們最後一次以巔峰狀態出戰世界盃，球隊定必竭力尋求封王，隊內其他對手難與爭鋒。

「格仔軍團」上屆在不被看好下殺入決賽。（Getty Images）

世界排名第12的克羅地亞上屆爆冷殺入決賽，最終在決賽以2：4不敵法國取得亞軍，創隊史最佳成績。隊史上陣最多的核心中場莫迪歷（Luka Modric）曾稱今次是自己最後一次出戰世界盃，隊內不少球員亦有參與上屆世界盃，無論實力還是大賽經驗，克羅地亞均優於加拿大與摩洛哥，是組內除比利時外另一出線熱門。

摩洛哥中場薛耶治將為國擔大旗。（Getty Images）

非洲代表摩洛哥現時世界排名22，上屆球隊在小組賽階段止步，今屆球隊捲土重來，領軍球員有效力巴黎聖日耳門的夏基美（Achraf Hakimi）與車路士中場薛耶治（Hakim Ziyech），除他們外摩洛哥亦具不少效力歐洲球隊的球員，然而球隊實力與比利時或克羅地亞相比仍是略遜一籌。

加拿大兩名明星球員均十分年輕，是否能在國際舞台發揮一貫表現成焦點。（Getty Images）

現時世界排名41的加拿大事隔36年再入世界盃決賽周，兩位明星球員艾方素戴維斯（Alphonso Davies）與約拿芬大衛（Jonathan David）均只有22歲，球隊除整體實力外，大賽經驗亦較與另外三隊輸蝕。