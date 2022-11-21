世界盃2022｜盧卡古勢缺陣比利時首兩仗 失高大中鋒勢變陣出擊
撰文：黎建明
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卡塔爾世界盃2022已經揭幕，身處F組的比利時首場比賽將在周三深夜（23日）上演，然而外媒報道球隊主力前鋒盧卡古將缺陣頭兩場小組賽賽事。
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29歲的盧卡古至今已為比利時攻入68球，是隊史的入球紀錄保持者。他今季受傷患困擾，並在10月尾的意甲聯賽中再度受傷，然而比利時主帥馬天尼斯仍將他納入比利時的26人名單。
雖然盧卡古成功入選，然而據《法新社》報道，他將缺陣比利時頭兩場比賽，第三場對克羅地亞時能否出場則仍是未知之數。
雖然盧卡古勢缺陣2場甚至是全部3場分組賽，但隊中前場球員星光熠熠，夏薩特兄弟均可候命，今季在白禮頓狀態大勇的杜沙特也可移前一格，否則仍有梅頓斯、巴舒亞伊、奧賓達和杜古等選擇。
世界盃2022 比利時H組對手有邊幾隊？
比利時同組對手有加拿大、摩洛哥、克羅地亞。
比利時在世界盃2022的第一場比賽何時進行？
比利時在H組的首場比賽將在香港時間11月23日深夜三時上演，屆時將迎戰加拿大。
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