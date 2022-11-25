世界盃2022｜巴西兩球淨勝塞爾維亞　李察利臣金球梅開二度做英雄

奪標大熱門之一的巴西亮相，在G組鬥塞爾維亞，面對嚴防的對手，「森巴兵團」也踢得吃力，上半場久攻不下，全靠李察利臣換邊後一次「執雞」打破缺口，這名巴西尖刀隨後再貢獻尖刀，助巴西以兩球淨勝塞爾維亞，旗開得勝。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

下半場戰況：

巴西換邊繼續施壓，下半場不足1分鐘，塞爾維亞後防一次誤傳，拉芬夏再有機會，可惜再度失機，單刀同樣被對方門將撲出。尼馬在下半場表現更活躍，禁區邊博得對方的古迪積犯規，離門23碼左右有一次罰球機會，尼馬親自操刀直射，可惜過不了人牆，其後再接應雲尼斯奧斯的傳中，第一時間起腳，可惜越楣而去。

拉芬夏換邊初段再度失機，單刀被對手門將撲出。（Getty Images）

下半場戰情與上半場相若，巴西主導戰局惟未有入球，阿歷士辛度一次冷箭，塞爾維亞門將雲查米連高域沙域落地較慢，可惜射中門柱。

巴西的努力終有成果，今仗擔任正前鋒的李察利臣，縱然未有太多現身，卻在最重要的時刻出手，雲尼斯奧斯禁區內起腳，塞爾維亞門將撲出不遠，李察利臣門將「執雞」建功，巴西久攻下終於打破僵局，62分鐘領先1：0。

雲尼斯奧斯隨後在左路傳中，李察利臣接應，即使第一腳控得麻麻，皮球稍為控高，這名熱刺尖刀使出倒掛破網，李察利臣攻入金球，73分鐘梅開二度，巴西擴大領先優勢，其後退下火線，由加比爾捷西斯入替。

卡斯米路遠射中楣，巴西照樣保持勝局，以兩球擊敗塞爾維亞，今屆世界盃旗開得勝。

李察利臣金球破網，梅開二度。（Getty Images）

上半場戰況：

巴西稍佔優勢，圍在塞爾維亞不停「猜傳」，可惜進攻上未見有太多板斧，尼馬與卡斯米路分別施放冷箭，對塞爾維亞的防線未有太威脅。

即使巴西逐漸建立優勢，加上塞爾維亞防線愈縮愈後，巴西的空間不多。隊長堤亞高施華突然交出一記通透直線，雲尼斯奧斯入楔建腳，幸好門將雲查米連高域沙域及時出迎，化解危機。

巴西上半場罕有攻勢，雲尼斯奧斯入楔卻被對方門將瓦解。（Getty Images）

巴西攻勢愈來愈到肉，拉芬夏與柏基達一次配合撕破防線，惟無人看管的拉芬夏起腳射出地波，被對方門將輕鬆接實。

塞爾維亞的米連高域回防時稍為「論盡」，向後解圍反而省中雲尼斯奧斯，這名皇馬新星隨即起腳，幸好米連高域將功補過，出腳封走雲尼斯奧斯的射門。尼馬上半場未算有太多建樹，巴西形勢佔優，卻找不到入球，半場與塞爾維亞互無紀錄。

尼馬上半場表現平平，進攻上未有太大建樹。（Getty Images）

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

阿歷斯迪尼斯、般奴古馬雷斯及安東尼等都已克服輕微傷患，全軍26人皆可以披甲，巴西教練泰迪可以排出最強陣容。估計巴西會排出4-2-3-1陣式，由艾利臣比加把關，丹尼路雷斯、堤亞高施華、馬昆賀斯及阿歷士辛度為4人防線，卡斯米路是防中必然正選，他的拍檔可能是盧卡斯柏基達。前線4人組則以尼馬為核心，拉芬夏、李察利臣及雲尼斯奧斯圍繞他進攻。

塞爾維亞的正選陣容，富咸中鋒阿歷山大米祖域賽前傳聞有傷，結果正選上陣。惟祖雲達斯中鋒杜辛華荷域，以及曾效力皇家馬德里的費倫天拿中鋒盧卡祖域，都任後備。

巴西正選排陣：

門將：1艾利臣比加

後衛：2丹尼路雷斯、3堤亞高施華、4馬昆賀斯、6阿歷士辛度

防中：5卡斯米路、7盧卡斯柏基達

攻中：11拉芬夏、10尼馬、20雲尼斯奧斯

前鋒：9李察利臣



巴西國家隊賽前操練。（Getty Images）

估計塞爾維亞正選排陣：

門將：23雲查米連高域沙域

後衛：4尼高拉米連高域、5維爾高域、2柏夫洛域

中場：14施夫高域、8尼曼查古迪積、25馬丹洛域、16沙沙盧傑

前鋒：20米連高域沙域、9阿歷山大米祖域、10杜辛泰迪治



塞爾維亞主將杜辛泰迪治。（Getty Images）

巴西世界排名第一，在南美洲區外圍賽以14勝3和的佳績，不敗之姿以首名晉級決賽周。巴西是世界盃史上最成功的球隊，沒有缺席過一次決賽周，5次贏得冠軍。不過，在對上4屆世界盃，巴西有3屆在8強止步，而在2014年主辦的那一屆，雖然打入4強，但遭逢歷史性慘敗1：7，最後得殿軍。

巴西上屆分組賽2勝1和首名入16強，再贏墨西哥入8強但不敵比利時止步。巧合的是，巴西及塞爾維亞在上屆世界盃都同組，當時巴西以2：0贏波。此外，巴西近況理想，上次輸波已經是去年美洲盃不敵阿根廷；巴西今年踢了8場比賽，取得7勝1和。巴西最近在9月大勝加納3：0及炒突尼西亞5：1。

塞爾維亞世界排名21位，在歐洲區外圍賽A組8戰得20分，力壓葡萄牙取得小組首名，直接晉級決賽周。塞爾維亞上屆世界盃也與巴西同組，以1勝2負無緣前兩名，分組賽出局。塞爾維亞在2010年世界盃都能躋身決賽周，也是分組賽止步。塞爾維亞近況不俗，在歐國聯B4組取得首名升班。塞爾維亞今年踢了9場比賽，取得6勝1和2負，其中在世界盃前熱身賽以5：1大勝巴林。

其他有用連結：

世界盃2022睇波必備資料！32支決賽周球隊球員名單（不斷更新）