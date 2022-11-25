世界盃2022｜卡塔爾成為史上最差東道主　負塞內加爾兩連敗

如果卡塔爾早一點踢出下半場的表現，今場會不會有另一樣的結局？

世界盃A組第二輪分組賽，東道主卡塔爾對塞內加爾，上半場仍然低迷，後防「蝦碌」送禮先落後。不過，卡塔爾在下半場醒過來，踢得更進取大膽，攻勢浪接浪，壓住塞內加爾進攻，一度追近至1：2，令比賽出現懸念。可惜，卡塔爾掛住攻，後防空虛，最終輸1：3完場。



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今屆世界盃東道主卡塔爾。（Getty Images）

首戰以0：2不敵厄瓜多爾的主辦國卡塔爾，在香港時間今（25日）晚9時對塞內加爾。卡塔爾在上半場未見起色，進攻乏力，防守「蝦碌」。他們收起了首戰正選的門將艾舒比，改派巴森把關，但巴森都未能予人信心。

16分鐘，卡塔爾後防傳球失誤，卡賓迪亞達把握機會，窄位一射被救出。24分鐘，塞內加爾嘗試用遠射破僵局，他們在禁區頂打個「撞牆」，迪亞希奧回傳，防中伊祖沙古爾起腳，柱邊出界。29分鐘，卡塔爾門將巴森打手槌，塞內加爾的沙巴利遠射斜出。

卡塔爾在上半場近乎毫無還擊之力，踢得最好的球員算得上是11號的左翼阿菲夫。他在33分鐘突入禁區，與伊斯美拿沙亞短兵相接後倒地，但球證沒有判罰12碼。

阿菲夫突入禁區，與沙亞有接觸。（Getty Images）

阿菲夫向球證投訴。（Getty Images）

卡塔爾防守甩甩漏漏，終於鑄成大錯。41分鐘，塞內加爾傳中入禁區，看似沒有威脅，但卡塔爾中堅富希解圍「撻Q」倒地，彷彿為對手「set好炮台」，塞內加爾射手保拿爾迪亞笑納大禮，一射入網。

塞內加爾半場領先1：0，他們7次射門3次中目標，而卡塔爾只得兩次不中目標的埋門，東道主花了一場半的時間，仍未找到中目標攻門。

卡塔爾換邊後未企穩陣容就輸多球，塞內加爾角球攻勢，伊斯美積及斯斬入禁區，迪亞希奧入楔前柱，一頂入網，塞內加爾拉開到2：0。這是今屆世界盃首個角球攻勢入球。

迪亞希奧頭槌頂入，塞內加爾拉開到2：0。（Getty Images）

輸到0：2之後，卡塔爾終於開竅！他們敢於壓上前進攻，踢得很有侵略性，逐漸掌控戰局。61分鐘，卡塔爾的阿度卡廉哈辛推順起腳放冷箭，僅柱邊出界。兩分鐘後，卡塔爾獲得黃金機會，阿摩斯阿里禁區內射門，艾度亞文迪落地救得靚，撲出底線。這是卡塔爾今屆世界盃首個中目標埋門。

67分鐘，卡塔爾攻勢浪接浪，斜傳斬入禁區，伊斯美穆罕默德及路路「雙鬼拍門」入楔，伊斯美穆罕默德近門一射，被艾度亞文迪「神救」撲出。卡塔爾踢出今屆賽事從未見過的氣勢，離創造歷史的一刻愈來愈近。

文迪「神救」！（Twitter）

78分鐘，卡塔爾快攻反擊，長傳斜線予右路的伊斯美穆罕默德，他落底線傳中，後備入替的穆罕默德蒙泰利衝頂入網，卡塔爾追近至1：2。這是卡塔爾在世界盃的第一個入球。

穆罕默德蒙泰利頭槌頂入。（Getty Images）

尾段追近，氣勢如虹，還以為卡塔爾可以複製沙特阿拉伯及日本的反勝？結果很快就「一盤冷水照頭淋」。84分鐘，卡塔爾後防空虛，塞內加爾簡單組織，迪昂接應傳中射入，塞內加爾再拉開比數，並維持3：1勝局到完場，成為今屆首支贏波的非洲球隊。全場數據上，卡塔爾10次攻門3次中目標，而塞內加爾則是12次4中。

迪昂的入球，對卡塔爾如同一盤冷水照頭淋。（Getty Images）

卡塔爾兩連敗，成為成績最差的世界盃東道主球隊，之前最差的是2010年的南非。當年南非1勝1和1負得4分，以小組第3名出局。至於卡塔爾是否提早分組賽出局，還要待同日稍後荷蘭對厄瓜多爾的賽果決定。

卡塔爾球員難掩失望之色。（Getty Images）

**11月25日（五）晚上9時：【A組】卡塔爾對塞內加爾**

**此賽事不設ViuTV免費直播，於NowTV 618直播**

卡塔爾在揭幕戰的表現可說是史上最弱的主辦國，面對厄瓜多爾簡直「唔夠班」，全場製造不到任何中目標埋門，最後以0：2敗陣，成為首支在第一場比賽落敗的主辦國。

卡塔爾正選陣容：

門將：22巴森

後衛：2路路、3阿度卡廉哈辛、14賀文阿密、16富希

中場：12保戴夫、23馬迪保、10艾希杜斯

前鋒：17伊斯美穆罕默德、19阿摩斯阿里、11阿菲夫



塞內加爾失去沙迪奧文尼，首場對荷蘭也未能爭取到入球，而且踢到尾段連失兩球，亦以0：2落敗。卡塔爾及塞內加爾目前同樣得0分，如果要爭出線的話，他們都渴望今仗全取3分。

塞內加爾正選陣容：

門將：16艾度亞文迪

後衛：3高列巴尼、22艾度迪亞路、14伊斯美積及斯、21沙巴利

中場：6南柏斯文迪、5伊祖沙古爾、15卡賓迪亞達

前鋒：18伊斯美拿沙亞、9保拿爾迪亞、19迪亞希奧



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