我的名字．馬騮搣｜創出自己的F1評述員之路　人生就是要玩盡一切

在每個界別，總有些名字，街知巷聞。

但有些人，名字不大，做的事情亦不普遍；在香港體壇也一樣，惟他們看不見非不存在。

這些名字，卻值得香港人一一記住。



馬騮搣，本名袁詩向，是DJ、是電視節目主持、是藝人、也是香港F1評述員。（陳葦慈攝）

初見馬騮搣，已覺得她散發豐富色彩，說的不僅是她頭髮染上的桃紅、外套帶藍染的白，還有她的身份、愛好、聲音。



身兼商業電台交通消息報道員、DJ、電視節目主持，今年還成了香港第一位F1女評述員、亞洲第一位F1排位賽女評述員；她愛車也熱愛藝術，帶來兩幅畫作，鉅細無遺解說；音樂方面，鋼琴和小提琴都考到八級。



「馬騮搣」的名字，正是來自她的「坐唔定」：「這角色是去體驗不同範疇，也是我做人的宗旨，人一生永不會知何時要離開這遊樂場，當然要玩盡一切！」玩盡，不代表不認真，對待每個角色，她都把握每分每秒，「做盡、做好自己喜歡的事。」



馬騮搣的表情，跟她身上色彩一樣豐富。（陳葦慈攝）

馬騮搣一身色彩配襯奪目卻和諧，配上拍攝硬照的鮮黃背景，鮮明卻舒服，「我對襯色好執着㗎。」執着得每逢聖誕親自繪製聖誕卡送給朋友，印刷紙張要用哪一種白色，她都講究：「顏色偏藍會太冷，少少偏暖色，聖誕感就重好多。」執着，也是令她從報道交通消息一路走到F1評述的關鍵。

自小熱愛藝術與創作，她兒時已夢想在「由細聽到大」的商台做DJ，但在美留學時於印第安納州小城Bloomington地區電台工作過後，她曾想放棄：「廣播內容是超市促銷、當地菜價，也做過旅遊節目，但當地電台不像香港般會搞活動，覺得跟想像中不同。」加上畢業後到大峽谷旅遊時獲邀在當地做導遊，她聽說大峽谷會出現UFO，便想留下一睹神秘。然而她未幾因家事需回港，才想起商台夢，巧遇商台招聘交通消息報道員。

「大前輩葛民輝都係報交通報到風生水起啦，冇死啦呢單嘢！」寄了履歷，翌日便獲邀面試，見完工，立刻上班。

馬騮搣留學回港，到商台當交通消息報道員。（陳葦慈攝）

從交通消息鑽研個人特色 報道塞車也有技巧

跟許多職場新人一樣，馬騮搣一開始只求不要讀錯資料，做着做着，卻有意想不到的轉變。「有時搭的士，司機認得我把聲，會同我傾計，試過交更時段截不到的士，有司機會說：『唔緊要！我車咗你走先！』過馬路也會有司機攪低車窗同我傾計……」她坦言，本身以為聽眾只會重視做節目的DJ，「沒想過我會變了司機們的朋友，才發現原來報交通消息也很有意思，我的聲音可以陪伴他們、提示他們。」此後，她便開始揣摩應如何去報道交通消息。

聽着馬騮搣的聲音，一切都很有畫面、有色彩，聲線動聽是天生，懂活用卻是源自「執着」—總是反覆重聽自己的報道，檢討、改進，「我想會，我報交通消息時，在聽眾耳中會聽到怎樣的形象呢？是一個很嚴肅的感覺、跳脫還是輕鬆？塞車的時候就不可以再火上加油嘛！」

執着帶來進步，報道交通消息，也為她開啟了意想不到的門。

由留學美國開始，馬騮搣已經常駕車，也看賽車：IndyCar、勒芒（Le Mans）24小時耐力賽、F1等等，回港後報交通，也開始在電台主持關於車的節目——《馬路的事我哋的事》，曾在2018年澳門大賽車實地採訪、甚至親自到訪賽道駕駛賽車。車於她而言如此吸引，除了帶來私人空間，它也是娛樂、是運動、流麗線條更是藝術。

一次登上ViuTV節目《有酒今晚吹》，分享採訪澳門大賽車的經歷，未料引來F1賽事直播的監製邀請她加入今季評述。然而今季F1佔據22個周末，意味她要放棄不少周末的工作，思前想後，監製也數次力邀，她終下定決心：「推晒所有星期六晚的工作去做這件事，機會難得，一來覺得在香港，賽車世界很少女性；也覺得F1這項運動門檻較高，在《Drive to Survive》（極速求生）令全世界多了許多車迷的時候，我想做一個橋樑，幫助觀眾跨過那面牆，不用擔心看不懂比賽。」

馬騮搣獲邀擔任F1評述員，即使要放棄22個周末工作，但認為機會難得勇敢接受挑戰。（陳葦慈攝）

懷着滿腔熱誠和期待，然而就在馬騮搣展開F1評述生涯、今季揭幕戰巴林站的前幾天，她的愛貓急性腎衰竭，住進醫院，醫生說他也許那個周末就捱不住。貓貓一直陪伴作為家中獨女的她成長，聽她說心事，「那一刻很不開心，很想多花時間陪他，但講F1，心情不可以很沉重吧。」

心情是灰色的，但她依舊在聲音中注入色彩，在巴林站排位賽初試啼聲，努力向觀眾傳遞法拉利的回歸、平治的不濟。到了5月底的摩納哥站，排位賽那一天，「我的貓走了。」

你屋企有事啫，但觀眾就是要看到你的專業。

雙眼紅腫像條線，情緒是更大考驗，畢竟還要面對工作，「做了電台、司儀那麼久，那一刻才知道，到底要如何去控制自己的情緒去講（比賽）？你屋企有事啫，但觀眾就是要看到你的專業。」她坦言，做演藝行業，是要為自己的眼淚負責任的，「你喊，喊完第二日去拍嘢，都要負返個責任。跟F1車手有點相似，他們也有自己的家事，但落到場就要對團隊和車迷負責任，我們在這個娛樂事業，那一刻就要將個人擺開，做返自己崗位。」

為了做好F1評述員的工作，馬騮搣推掉許多個周六晚上的工作，更有「新紅旗專員」的稱號。（馬騮搣Facebook專頁）

「最重要是不留遺憾」

摩納哥站排位賽再一次以紅旗作結：Q3餘下30秒之際，佩雷斯炒車，導致尾隨的辛斯也撞上，賽會出示紅旗示意比賽結束，陸克萊又一次在紅旗下排頭位，惹來熱烈討論；馬騮搣沒有讓黑白的情緒感染作為評述的自己，卻收到車迷詢問為何「嘻嘻哈哈做呢站排位賽旁述」。事實上，完成工作、回到自己的車上時，她一時間也哭不出來，「覺得這個賽事好正喎，完成咗喎，但諗返轉頭，貓離開了……」

雖然悲傷，但至少不留遺憾，因為她一切要「玩盡」、「做盡」，「我覺得貓貓都想我完成到自己的專業……而且我有珍惜過他，他離開了，至少不會有遺憾，這是最重要的，做任何崗位也一樣，不要有任何後悔。」說起這事，她的聲線沉穩而堅定。

馬騮搣帶來兩幅親自繪畫的作品，這幅的創作意念，來自她最愛的經典電影《回到未來》裏的汽車。（陳葦慈攝）

按圖觀看馬騮搣的畫作及創作意念：

要不後悔，首先要不停自省、面對自我的不足，跟報道交通消息時一樣，馬騮搣對於自己的F1評述工作也不斷重聽、反思、改進，評述前的資料搜集也已融入生活，由新聞、惡搞圖、外地論壇、社交媒體、再到與車迷交流，日常拍攝「未埋位」的時間就是她「做功課」的時間。

F1近年強調「共融」，特別宣揚種族及性別平等，早前女子賽車手兼《天空體育》F1主持Naomi Schiff在網上遭性別歧視，惹來極大迴響，咸美頓也出言維護。但馬騮搣倒沒有太在意自己女性的身份，「不同年代就有不同價值觀，有些人總愛說，女孩子應該要點點點，但老實說，這個年代，性別也不止得兩種，我覺得如果讓人感受到自己的努力或方式，作為評述員，不論什麼性別，也得到很大的得着了。」

她憶述自己收過的一個訊息，「有人說：『對不起，我一開始聽到是女性評述員，曾懷疑過你得唔得，但我聽得出你真的有做功課』。」擇善固執，播下的種子終會結果。

馬騮搣眼中的F1，應是「透明」的顏色：「我們透過透明的鏡頭去看賽事，卻只能看到一隅、卻看不見背後的千絲萬縷，希望大家脫下有色眼鏡，戴上一副透明的眼鏡，去看這項運動每個車手、每個崗位的付出。」（陳葦慈攝）

既然馬騮搣的角色是體驗不同範疇，那在人生這條道路上，她還想嘗試什麼？談到未來，她還想試試「馬騮搣」以外的角色：「我想嘗試演戲，畢竟我現在做的事，都是將事實表達出來；演戲更像我在藝術創作方面，將靈魂注入作品，我想嘗試做有血、有肉、有靈魂的角色。」

可以肯定的是，無論她未來是「馬騮搣」或是其他角色，宗旨不會變：「玩盡一切」。

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