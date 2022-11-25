世界盃2022｜威爾斯形勢被動必須贏英格蘭　巴利：前路肯定是困難

面對伊朗排山倒海的攻勢，威爾斯10人應戰，捱到90分鐘。一攻一守，雙方搏盡，誰能咬緊牙關？最終，威爾斯先一步洩氣，頂不到補時完結，在98及101分鐘連失兩球，終以0：2落敗。



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威爾斯隊長加里夫巴利賽後難掩失望。（Getty Images）

這場對伊朗的失利，令到威爾斯晉級前景不樂觀。他們首戰和美國1：1，手握1分，他們最後一戰要面對同組最強的英格蘭，必須要全取3分。就算最後有4分，威爾斯也未必穩陣出線。

在補時連失兩球，威爾斯以0：2不敵伊朗後，33歲的威爾斯隊長加里夫巴利說：「我們很傷心，沒辦法說出來。」

守得到90分鐘，守不住補時，威爾斯球員賽後都累了，都失望了。（Getty Images）

雖然威爾斯拼到最後，但表現確實在伊朗之下。他們空佔逾6成控球，但射門只有伊朗的一半。伊朗踢得更有決心，全場21次攻門，6次中目標，還試過一攻勢內兩次中柱。相反，威爾斯10次攻門，僅3次中目標。

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巴利說：「我們戰鬥至最後一刻，而我們現在需要再次出發。」

「我們都很沮喪，但我們必須馬上振作起來。」巴利今場踢足90分鐘，36次觸球，有一次中目標的埋門。威爾斯今場派高大中鋒基夫摩亞打正選，但在戰術上發揮不到他的優勢。

「前路對我們肯定是困難的，但看看會發生什麼吧。」

「我還能說什麼？我們要恢復過來，重新出發。」

威爾斯隊長加里夫巴利。（Getty Images）

威爾斯主帥羅拔佩治說：「在紅牌之前，我們的表現是不能接受的。」

在86分鐘，伊朗前鋒泰尼米接應長傳，快威爾斯守門員軒尼斯一步挑走皮球後被對方撞跌，球證原先只罰黃牌，但經VAR提醒後到場邊重溫比賽片段，改判紅牌，軒尼斯成為今屆第一位被逐的球員。

「我承擔責任，這是我的球隊。」

「現在更衣室是個困難的時刻，但我們會做好準備（對英格蘭），這是一場打吡戰。我們會準備好的。」