世界盃2022︱英格蘭鬥美國　馬古尼迎里程碑　失意曼聯仍自信入選

2022世界盃B組分組賽，英格蘭出戰次輪分組賽今晚深夜對美國。英軍中堅哈利馬古尼（Harry Maguire）上場因傷退下火線，但已康復，有望迎來第50次代表英軍上陣的里程碑。



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英格蘭首戰大勝伊朗6：2，香港時間周五晚深夜再鬥美國，主教練修夫基確認上場傷出的哈利卡尼，可以隨時候命。「卡尼訓練時沒大礙，如果不讓他踢正選就會是個很大膽的決定。」

至於上仗疑似頭部不適的馬古尼，獲證實頭部沒有受過重擊，今仗亦可披甲。若然馬古尼在對美國時上陣，則會是他第50次代表英軍；這位曼聯後衛今季在球會受冷落，只曾在英超出場4次，表現遭質疑。

馬古尼上場表現十分英勇，助攻助守。（Getty Images）

賽前馬古尼被問到，會否因此擔心自己落選世界盃大軍，他卻十分自信，表示自己「未驚過」：「我一直對很相信自己，每次去到訓練場，我都盡最大努力練習，為踢出最高水平而做好準備。」

馬古尼稱，「我想每周都為球會上陣，會爭取重返正選。我為了世界盃加操，感覺自己煥然一新。」

馬古尼賽前回答得十分有自信。（Getty Images）

馬古尼結果如願得到修夫基信任，英格蘭預計今仗會排出跟上場完全一樣的正選陣容。修夫基再大讚馬古尼在球隊內的作用，完全值得踏入「50頂喼帽」的里程碑，「我們想從後場建立攻勢，馬古尼與史東斯讓我們有能力這樣做，而且他們防守也很出色，後衛間有不錯的士氣，為了彼此而奮鬥。」