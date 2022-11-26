世界盃2022｜英格蘭下半場捱打力保不失　悶和美國居B組榜首

在香港甚多支持者的英格蘭，出戰世界盃B組第二輪分組賽鬥美國，爆發「英美大戰」！

雙方上半場各佔一段優勢，美國的基斯甸普列錫更曾射中楣。而下半場英格蘭失勢，兩側受威脅，但美國攻勢未「入肉」，結果互交白卷收場。



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兩軍近乎沿用上仗正選陣容，英格蘭正選11人跟大勝伊朗一役完全相同。至於美國唯一轉變，是前線哈治胡禮，代替沙真特。

英格蘭首戰大炒伊朗，今戰擊敗首仗打和威爾斯的美國，即成為本屆首支出線淘汰賽球隊。

兩軍在早段未有急進，戰至10分鐘才有第一次攻勢。（Getty Images）

首個攻勢在10分鐘出現，英格蘭後場起動的傳送，拉散美國左路防線。布卡約沙卡（Bukayo Saka）入滲至禁區傳中，哈利卡尼（Harry Kane）在12碼點起腳被獲加森馬文（Walker Zimmerman）擋到後，柱邊出界。

卡尼射門被擋出，狀甚失望。（Getty Images）

兩軍僵持都上半場中段，美國找到一次黃金機會。韋斯頓麥堅尼（Weston McKennie）在25分鐘切入12碼點，突然無人看管，接應右路傳中撞射，惜射中波底而高出。

麥堅尼難得機會，可惜把握不到。（Getty Images）

美國漸漸搶回形勢，尤其於右路的達斯（Sergiño Dest）多次壓前，令英格蘭陷入劣勢。基斯甸普列錫（Christian Pulisic）32分鐘於左邊接到傳中，在禁區角面對兩名英格蘭球員，突然起腳，直衝上角，惜中楣彈出界。

普列錫的射門中楣。（Getty Images）

英格蘭在完半場前從左路連環發難，先是沙卡接應勞基梳爾（Luke Shaw）傳中射高，一分鐘後又有美臣蒙特（Mason Mount）遠射被馬特端拿（Matt Turner）撲走。雙方上半場兩無記錄。

哈利馬古尼正選上陣，半場表現穩定。（Getty Images）

美國在下半場依然靠着一對翼衛達斯及安東尼羅賓遜（Antonee Robinson）發揮速度，從兩側侵擾英格蘭，早段令英格蘭受到威脅。而英格蘭在下半場一直未能攻門，調走史達寧及祖迪比寧咸，換入佐敦軒達臣及基亞利殊，仍未有顯著效果。

英格蘭後防在下半場早段受壓。（Getty Images）

英格蘭在補時階段得到罰球，可惜卡尼攝位後勁頂，斜出界外，雙方互交白卷收場。

卡尼在補時頂斜，無法絕殺美國，終互交白卷。（Getty Images）

B組完成兩輪，4隊仍有機會。英格蘭4分領先，伊朗3分居次。美國連和兩仗以2分排第3，威爾斯包尾。英格蘭下仗面對威爾斯，只要不大敗，便至少可藉得失球差出線。美國則必須擊敗伊朗才可以出線。

美國的世界排名雖然比英格蘭低11位，但在歷屆世界盃之中，可說是英軍的噩夢——雙方過去曾於1950及2010年交手，結果對「三獅軍團」來說，都是慘不忍睹。（了解英美大戰往績：英格蘭對美國無好結果 曾爆驚天冷門 門將犯錯一沉不起）

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