世界盃2022｜伊朗對威爾斯前全隊唱國歌　與上場沉默表態截然不同

撰文：顏銘輝
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伊朗在香港時間今晚6時出戰第二場世界盃B分組賽對威爾斯，正選球員在賽前奏國歌的儀式上跟唱國歌，與上仗對英格蘭前拒唱國歌的表態截然不同。

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世界盃比賽前，按慣例會有奏唱兩隊國歌的儀式。在今場賽的儀式上，播放伊朗國歌音樂時，伊朗球員都有開口跟唱國歌。

當現場奏起伊朗國歌時，傳出大量噓聲；部分伊朗球迷在奏國歌時激動落淚。

在周一對英格蘭的伊朗首場世界盃比賽上，伊朗球員拒唱國歌；上場觀賽的伊朗球迷，在奏國歌時也發出陣陣噓聲。

伊朗對威爾斯賽前，有球迷舉起印有阿米尼名字的球衣。（Getty Images）

伊朗球員之前以拒唱國歌表態，支持國內的反政府示威活動。伊朗的示威活動已經持續超過兩個月，起因源於一位22歲庫爾德族女子阿米尼（Mahsa Amini）疑因頭巾沒有戴好而被道德警察拘捕，扣留期間疑被被毒打致死，引發全國示威浪潮。

球迷舉起印有阿米尼名字的球衣後，有保安介入。（Getty Images）
伊朗對英格蘭一仗賽前全軍拒唱國歌。（Getty Images）

伊朗隊拒唱國歌撐示威　連月騷亂能觸發革命嗎？

首輪世界盃比賽對英格蘭前，伊朗隊拒唱國歌影片：

在首場世界盃比賽前，伊朗隊長夏沙菲（Ehsan Hajsafi）表明站在示威者一方：「他們應知道我們跟他們同在，我們支持他們，我們同情他們的處境。」

伊朗球員撐示威拒唱國歌　隊長：人民並不快樂

他聲言：「我們必須接受，我們國家的情況並不正確，而我們的人民並不快樂。」並續稱：「我們來到卡塔爾，但這並不意味着我們不應該為他們發聲、不應尊重他們。」

首輪世界盃比賽對英格蘭前，伊朗球迷噓自己國歌影片：

此外，伊朗安全部隊日前逮捕國內足球球星、兼前國家隊成員加富里（Voria Ghafouri），指他「侮辱國家足球隊」和「散布反政府宣傳」。據報，他在國內球會富拿特上完一節訓練班後被捕。（了解更多：伊朗國腳拒唱國歌後　國內異見球星突被捕

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