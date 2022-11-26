世界盃2022｜目前在卡塔爾進行中的 2022 年世界盃，剛剛完成了第一輪的小組賽，相信有看球賽的觀眾，都會了解到今屆世界盃與往年相比有不少改變之處，而當中其實與當中使用的嶄新科技有關。



目前在卡塔爾進行中的 2022 年世界盃，使用大量嶄新科技。

據資料顯示，今屆卡塔爾為了舉行世界盃，共耗資超過 3000 億美元、歷時 12 年才興建好各樣基建；以下就為大家盤點 6 個對世盃作賽、觀賽體驗都有著相當大影響的科技技術。

【1】動態捕捉足球

在 2022 年世界盃的 64 場賽事中，所使用的每個足球都採用 Adidas 所開發的「連接球技術（connected ball technology）」，雖然球在外面看起來很正常，但它內部配備了一個由可充電電池供電的運動傳感器。

世界盃2022所使用的每個足球都採用 Adidas 所開發的「連接球技術（connected ball technology）」

據 Adidas 所講，此技術可以精確追蹤球場上每一個踢球和頭球，以及皮球的運行軌跡；這些數據會發送給 FIFA 的 VAR 球證，讓他們隨後會實時審查數據，以幫助確定越位、入球或最後觸球等單憑現場球證未必能肉眼判斷的爭議。

球內的傳感器數據亦被用於官方的 AR App 數據之中，用於直播時的皮球方位顯示（蔡浩騰 攝）

然而，Adidas 方面明確表示這夥帶有傳感器的足球只會提供予國際足協（FIFA）之用，並不會商品化，故各位球迷就不要指望可以在商店貨架上看到這顆特別的足球了。

【2】半自動越位偵測

今屆世界盃出現不少「爆冷」賽果，其中一個原因是不少入球因越位在先而被評定無效 － 例如今屆爆冷經典賽事「阿根廷 vs 沙地亞拉伯」中，阿根廷就食了幾遭「詐糊」－ 增加的越位判決，某程度需要歸功於新加入的半自動越位偵測系統。

，FIFA 為了確定球員是否越位，特地在賽場部署了 12 個攝像頭來追踪皮球及球員身上最多 29 個的數據點

在今屆世界盃，FIFA 為了確定球員是否越位，特地在賽場部署了 12 個攝像頭來追踪皮球及球員身上最多 29 個的數據點，而且數據可以每秒更新 50 次；而當處於越位位置的球員接到由隊友傳送的球時，身處 VAR 裁判區的球證就會接收到自動越位警報。

而今屆最具爭議之處，是在球證確定越位裁決之後，此半自動越位偵測系統會自動生成一個 3D 動畫，顯示越位球員在傳球發生時的位置，以及身體的哪一個部份越位。

半自動越位偵測系統會自動生成一個 3D 動畫，顯示越位球員在傳球發生時的位置，以及身體的哪一個部份越位。（圖 FIFA）

亦因為系統的過於精準，有時進攻球員只是有半隻腳／一小部份肩頭越過了敵隊球員，都被視作越位，令不少進攻球員叫苦連天 － 美斯與首輪負於沙地阿拉伯的阿根廷隊大概就是此系統之下最大的「受害者」了。

【3】實時監控及面孔辨識

在卡塔爾賽場，除了作賽中的球員被監察，場館內的觀眾亦被時刻嚴密監控。今屆的每個球場中，都有多達 20000 個加裝了人面辨識技術的高清攝影機，並透過 AI 對人群進行監控，包括偵測個別觀眾的情緒反應，判斷球迷是否生氣及會否有機會製造騷亂。

人們對於高清監控仍然有一定的抗拒，是以此措施就引起了一輪關乎私隱的爭議。只不過 FIFA 及卡塔爾主辦方表示紀錄的資料只會保存最多 120 日，並相信嚴密監視人群流動及潛在危機管理才是最優先，完全是以安全為大前提，因此不會存在侵犯私隱問題。

【4】FIFA Player App

看球賽除了關注賽果，不少人都會關注自己喜愛的球星，而就因為今屆加入的大量鏡頭以及傳感器，使球迷「追星」體驗可以更多元化。

FIFA 方面較早前推出的新《FIFA Player App》，就會全程監控球員在比賽時間的表現，然後在比賽結束後不久提供具體分析，例如跑動距離、平均時速等等，根據FIFA 所講，這些數據都與實際比賽畫面同步，因此球員亦可以在稍後回頭審視自己的表現。

【5】首個可摺疊的足球場

據報導，自獲得主辦權以來，卡塔爾已為 2022 年世界杯的基礎設施和新體育場花費了超過 3000 億美元。其中一部份資金就用於製作 Stadium 974，這是一個完全模塊化鋼材製成的建築，據說亦是目前第一個「可以被完全裝拆」的有蓋足球場。

目前尚不清楚一旦比賽結束，Stadium 974 的命運如何，但有一些報導推測，如果烏拉圭贏得 2030 年世界杯的主辦權，它可能會被送往烏拉圭、繼續它的球賽使命。

【6】可持續的降溫系統

自卡塔爾奪得主辦權後，圍繞 2022 世界盃的最大擔憂之一就是高溫。雖然考慮到中東國家的酷熱，今屆世界盃已經推遲到 11 月底舉行，但卡塔爾首都多哈的氣溫仍然高達 32°C。

而為了降低場館的溫度令觀賽者及球員感到舒適，卡塔爾方面在興建球場時就採用了當地教授 Saud Abdulaziz Abdul Ghan 的設計，此新式的冷卻系統可以冷卻通過管道流入體育場館的室外空氣，然後通過管道看台及賽場上的氣孔排放，而且全程以太陽能運作，是絕對環保及可持續的設計。