世界盃場邊故事︱彩虹臂章禁不絕女主播獲讚勇者　伊朗觀眾更勇

「她,較球場內的22人更勇敢！」

世界盃B組首戰英格蘭對伊朗賽前，英國廣播公司足球評述員阿歷絲史葛（Alex Scott）在鏡頭先如常與拍檔作出賽前評論，全球目光卻聚焦在她的左上臂——以為被國際足協和卡塔爾撲殺、不能在今屆賽事出現的彩虹隊長臂章，赫然呈現眼前，了解她背景的人無不大讚她勇敢。

這場比賽的勇者，其實不止她一人，賽前拒唱國歌的一眾伊朗球員以及一位高舉印上阿明妮（Mahsa Amini）名字的伊朗球迷，後果可能更嚴重。



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英國廣播公司足球評述員阿歷絲史葛（右）戴上One Love彩虹臂章，獲網民大讚勇敢。（截圖）

被禁彩虹臂章驚現世界盃賽場

世界盃2022開鑼前，逾10支參賽球隊隊長表示會戴上象徵支持和包容不同性向人士（LGBT）的One Love彩虹臂章。各隊曾入紙向國際足協申請一直未獲回覆，英格蘭對伊朗臨開波前3小時，傳出FIFA為阻止這行動，會向戴上此臂章的隊長出示黃牌。

7支球隊隨即轉軚，。離英格蘭對伊朗的比賽尚有約3小時前，英格蘭、威爾斯、比利時、丹麥、德國、荷蘭、瑞士足總發聯合聲明，表示他們的球隊隊長不會戴彩虹臂章上陣。聲明稱：「國際足協非常明確表示，如果我們的隊長在場上佩戴那款臂章，將會接受體育上的制裁。作為足總，我們不能讓球員置身於面臨體育制裁的情況，包括被罰黃牌。故此，我們要求隊長們不要在世界盃比賽中佩戴相關的臂章。」

英格蘭等7國足總臨陣「縮沙」，被廣大網民大罵無膽量，有人痛斥「當地人隨時因為性取向被殺，這些足總卻為害怕黃牌退縮」，有人提議球員可輪流當隊長避過連拿兩面黃牌停賽。正當全世界以為，彩虹臂章不能在今屆賽事亮相之際，它以意想不到的方式竟出現眼前。

英女足名將獲大讚勇氣可嘉

英國廣播公司賽前直播節目，其中一位足球評述員阿歷絲史葛（Alex Scott）左上臂，驚現彩虹臂章。她並非一般主播，而是曾140次代表國家隊英格蘭的女足名宿，因為足球成就，2017年獲頒英國員佐勳章（MBE），擁有一定江湖地位。

這位前阿仙奴球星不止是黑人女性，近月她才「出櫃」，披露與前國家隊及阿仙奴隊友史密夫（Kelly Smith）昔日一段8年情。網民大讚身為同性戀者的她，膽敢在一個同性戀可被判監7年的國度公然犯禁，實在勇氣可嘉，有人搞笑稱：「罰她黃牌吧」來諷刺國際足協，有體育平台直指：「行動勝過言語，歷來抗爭從不需要問准。一眾國家隊轉軚之際，十分尊敬史葛戴上One Love臂章」，另一平台稱：「起碼有人有勇氣戴上，做得好！」

直播期間，史葛曾言道：「留在老家是個容易的選擇」，她沒有這樣做，前往卡塔爾，做好份內事，還在全世界面前展現一眾男子國家隊沒有的膽識，「希望下屆世界盃我們不用再討論這些話題吧。」2026世界盃將在美國上演，相信彩虹臂章不會再被禁。不過除了史葛今場比賽也有其他勇者。

#BREAKING: Iran national team players choose not to sing national anthem at World Cup match; some of the Iranian crowed booing their own national anthem pic.twitter.com/RYPvgHMNUi — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 21, 2022

伊朗球員、球迷真正勇者

伊朗一眾球員，在奏唱伊朗國歌環節，全部閉口拒唱，支持當地示威者，對抗最高領袖哈梅內伊的政權。他們的行動同樣即時獲得網民表揚，尤其相對一眾為怕被罰黃牌退縮的歐洲球隊，伊朗眾將在不知會否被秋後算帳情況下，作出無聲抗議，顯得勇氣過人。

觀眾席上，部分伊朗球迷展示寫上「女性、生命、自由」字句的示威標語，其中一人更高舉印有阿米妮（Mahsa Amini）名字的伊朗球衣。

伊朗22歲少女阿米尼今年9月13日因為「頭巾戴得太鬆」被捕，3日後在警方拘留期間死亡，警方曾稱她是死於心臟病，大量民眾拒接受官方解釋，並因此爆發多次大規模示威活動，為女性權益和自由抗議。示威活動持續多月至今未散，支持示威者的足球名將戴伊早前更因此被捕。

對伊朗一仗，英格蘭隊長卡尼沒有戴上彩虹臂章，只戴上國際足協批准的反歧視臂章。（Getty Images）