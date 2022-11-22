世界盃2022｜伊朗球員撐示威拒唱國歌　隊長：人民並不快樂

伊朗國家男子足球隊隊長哈伊薩菲（Ehsan Hajsafi）早前聲言全隊將會力撐伊朗國內反政府抗議活動的示威者，昨晚伊朗國家隊於首場分組賽對英格蘭一仗將言論付諸行動，全隊賽前一律拒唱國歌，以示對當權者的不滿。

雖然昨天賽事伊朗大敗一場，但拒唱國歌的行動，足以獲得國民大讚。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

伊朗對英格蘭一仗賽前全軍拒唱國歌。（Getty Images）

昨晚伊朗進行他們於今屆世界盃的首場賽事對陣英格蘭，開賽前兩隊按照慣例進場高奏國場，片段可見伊朗球員在奏伊朗國歌時全程緊閉口部，拒唱國歌，以示支持伊朗國內抗議活動的示威者。

伊朗隊罷唱國歌影片：

#BREAKING: Iran national team players choose not to sing national anthem at World Cup match; some of the Iranian crowed booing their own national anthem pic.twitter.com/RYPvgHMNUi — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 21, 2022

早在今場比賽的賽前記者會，伊朗隊長哈伊薩菲已強調站在示威者一方：「他們應知道我們跟他們同在，我們支持他們，我們同情他們的處境。」

他聲言：「我們必須接受，我們國家的情況並不正確，而我們的人民並不快樂。」並續稱：「我們來到卡塔爾，但這並不意味着我們不應該為他們發聲、不應尊重他們。」

今次他帶領全隊將言論付諸行動，並不是空口說白話。到場觀賽的伊朗球迷，甚至在奏國歌時發出陣陣噓聲。

伊朗球迷噓自己國歌影片：

Protest by Iranian fans - booing their own national anthem ahead of match against England. #Qatar2022 #iran pic.twitter.com/3YN5V2y7BO — Jonathan Swain (@SwainITV) November 21, 2022

事件在網上引發討論，不少網民大讚伊朗國家隊，認為他們的舉動已經獲得全世界尊重，希望當他們完成世界盃後回到伊朗一切安好；然而亦有少量意見認為他們拒唱國歌只是「做樣」，對國內抗議事件沒有太大幫助。