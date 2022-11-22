世界盃2022｜伊朗球員撐示威拒唱國歌　隊長：人民並不快樂

撰文：隊長
出版：更新：

伊朗國家男子足球隊隊長哈伊薩菲（Ehsan Hajsafi）早前聲言全隊將會力撐伊朗國內反政府抗議活動的示威者，昨晚伊朗國家隊於首場分組賽對英格蘭一仗將言論付諸行動，全隊賽前一律拒唱國歌，以示對當權者的不滿。
雖然昨天賽事伊朗大敗一場，但拒唱國歌的行動，足以獲得國民大讚。

世界盃2022專頁登場　緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間　32隊名單賽程

伊朗對英格蘭一仗賽前全軍拒唱國歌。（Getty Images）

昨晚伊朗進行他們於今屆世界盃的首場賽事對陣英格蘭，開賽前兩隊按照慣例進場高奏國場，片段可見伊朗球員在奏伊朗國歌時全程緊閉口部，拒唱國歌，以示支持伊朗國內抗議活動的示威者。

伊朗隊罷唱國歌影片：

早在今場比賽的賽前記者會，伊朗隊長哈伊薩菲已強調站在示威者一方：「他們應知道我們跟他們同在，我們支持他們，我們同情他們的處境。」

他聲言：「我們必須接受，我們國家的情況並不正確，而我們的人民並不快樂。」並續稱：「我們來到卡塔爾，但這並不意味着我們不應該為他們發聲、不應尊重他們。」

今次他帶領全隊將言論付諸行動，並不是空口說白話。到場觀賽的伊朗球迷，甚至在奏國歌時發出陣陣噓聲。

世界盃場邊故事︱彩虹臂章禁不絕女主播獲讚勇者　伊朗觀眾更勇世界盃2022｜英格蘭轉軚　卡尼不會戴彩虹臂章　足智彩曾暫停受注

伊朗球迷噓自己國歌影片：

事件在網上引發討論，不少網民大讚伊朗國家隊，認為他們的舉動已經獲得全世界尊重，希望當他們完成世界盃後回到伊朗一切安好；然而亦有少量意見認為他們拒唱國歌只是「做樣」，對國內抗議事件沒有太大幫助。

+2
世界盃2022｜啤酒贊助百威化災難為宣傳良機　預告終極慶祝活動世界盃2022｜彩虹禁令不止球員　美國記者一度被拒進場兼扣留世界盃2022｜基亞利殊錦上添花　慶祝舞步背後原來有洋蔥世界盃2022｜美斯球王之路最後拼圖　奮鬥五屆盡情享受奔向夢想世界盃2022｜加普頭槌破僵局　荷蘭兩球淨勝塞內加爾響勝鼓世界盃2022︱美國隊收神秘電話　總統拜登打氣：要震驚世界︱有片世界盃2022｜阿根廷今晚6點對沙特阿拉伯　美斯登場（不斷更新）世界盃2022｜威爾斯小將處子戰後大哭　24小時前失去最重要的他世界盃2022｜英迷買酒買到見獅子？　卡塔爾獨有「球迷奇遇記」
足球
世界盃
2022年卡塔爾世界盃
伊朗足球隊
英格蘭足球隊