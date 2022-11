世界盃2022｜德國鬥日本掩口影隊照　抗議國際足協禁戴彩虹臂章

世界盃分組賽賽前,德國球員賽前全體掩嘴,抗議國際足協禁止球隊在今屆賽事戴上「One Love」彩虹臂章。



世界盃2022睇波必備資料!32支決賽周球隊球員名單(不斷更新)

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

國際足協(FIFA)早前力阻多支歐洲球隊使用彩虹色的「One Love」隊長臂章,揚言違者將受體育方面的制裁,或會因此在比賽中領黃。結果逼使英格蘭、威爾斯、比利時、丹麥、德國、荷蘭、瑞士足總發聯合聲明,指他們的隊長不會戴彩虹臂章上陣。

在周三(23日)晚上舉行的E組分組賽,德國全隊在鬥日本賽前拍攝隊照時,全隊以手掩嘴。據《路透社》等多間外國傳媒指,德國隊此舉是向國際足協作出抗議,暗示對方禁聲。

德國隊賽前掩口合照,相信是為了抗議國際足協不准他們戴彩虹臂章。(Getty Images)

《The Athletic》就引述德國足協確認,抗議是德國全隊上下的決定。德國足總發表聲明,指出彩虹臂章代表多元化跟互相尊重,正能展示德國隊的核心價值。

「這份聲明跟政治無關;人權是不能妥協的。(It wasn’t about making a political statement – human rights are non-negotiable.)」

「禁止我們戴上臂章就如禁止我們發聲一樣,我們會堅持立場。(Denying us the armband is the same as denying us a voice. We stand by our position.)」

另外,德國足總早前已提出質疑,認為國際足協威脅球員不能戴上彩虹臂章的舉動並不合法。發言人曾稱:「FIFA禁止我們展示人權跟多元化的象徵,要脅要在體育層面制裁我們,卻沒有解釋清楚。」

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加