世界盃2022｜英格蘭晉級可能性一覽　有種情況要跟美國抽籤定排名

卡塔爾世界盃2022的B組形勢混亂，經過兩輪分組賽後，英格蘭、伊朗、美國及威爾斯皆有機會晉級。在第三輪比賽，英格蘭將跟威爾斯上演英國打吡，伊朗則要硬撼美國。究竟這一組最後有什麼可能性？榜首英格蘭在什麼情況下會出局？這篇文章會為你詳細拆解。



《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

英格蘭上場與美國踢成0：0，錯失了提早晉級的機會。（Getty Images）

（1）世界盃B組兩輪後形勢

第一名：英格蘭（4分；得失球+4；得球6球；失球2球）

第二名：伊朗（3分；得失球-2；得失4球；失球6球）

第三名：美國（2分；得失球0；得球1球；失球1球）

第四名：威爾斯（1分；得失球-2；得球1球；失球3球）



（2）世界盃B組過去兩輪比賽

英格蘭6：2伊朗

美國1：1威爾斯

伊朗2：0威爾斯

英格蘭0：0美國



威爾斯在最後一輪對英格蘭非勝不可。（Getty Images）

（3）世界盃B組第三輪比賽

11月29日（二）深夜3時：【B組】威爾斯對英格蘭、伊朗對美國

（4）英格蘭怎樣可以晉級？

英格蘭最後一場贏波肯定可以首名晉級。

英格蘭最後一場和波也肯定晉級。英格蘭和波亦有機會首名晉級，除非另一場伊朗贏美國，或者美國以至少5球以上贏伊朗。

英格蘭最後一場輸波都有可能晉級，只要不輸到4球或以上差距就可以。

只要最後一場不被威爾斯大炒，英格蘭晉級問題不大。（Getty Images）

如果你不滿足以上的「懶人包」式答案，希望力求甚解，請耐心閱讀下文。了解最後一輪B組的各種可能性前，先要清楚世界盃分組賽排名的準則。

（5）世界盃分組賽排名準則

1)總積分（贏波獲3分，和波各得1分，輸波得0分）

2)得失球（若果有球隊積分相同，便以得失球分高低；得失球為球隊入球總數減失球總數）

3)得球（若果有球隊積分及得失球相同，就比較他們的入球總數，入球較多者排先）

4)對賽成績（若果有球隊積分、得失球及得球也相同，就比較他們之間的對賽成績，得分最高者排先）

5)對賽得失球（若果有球隊積分、得失球、得球及對賽成績也相同，就比較他們之間的對賽得失球，較高者排先）

6)對賽得球（若果有球隊積分、得失球、得球、對賽成績及對賽得失球也相同，就比較他們之間的對賽得球，較多者排先）

7)公平競技積分（若果有球隊在上述6項皆持平，就計算他們在所有分組賽事中的公平競技積分。每面黃牌-1分；非直接紅牌，即兩黃一紅-3分；直接紅牌-4分）

8)抽籤（若果有球隊上述所有項目皆持平，就需要以抽籤決定排名先後）

美國在世界盃連和兩仗。（Getty Images）

（6）世界盃B組最後一輪可能性拆解

【情況1】：英格蘭勝威爾斯、伊朗勝美國

積分榜：英格蘭（7分）、伊朗（6分）、美國（2分）、威爾斯（1分）

結論：英格蘭以7分首名晉級，伊朗以6分次名晉級。

【情況2】：英格蘭勝威爾斯、伊朗和美國

積分榜：英格蘭（7分）、伊朗（4分）、美國（3分）、威爾斯（1分）

結論：英格蘭以7分首名晉級，伊朗以4分次名晉級。

【情況3】：英格蘭勝威爾斯、美國勝伊朗

積分榜：英格蘭（7分）、美國（5分）、伊朗（3分）、威爾斯（1分）

結論：英格蘭以7分首名晉級，美國以5分次名晉級。

【情況4】：英格蘭和威爾斯、伊朗勝美國

積分榜：伊朗（6分）、英格蘭（5分）、美國（2分）、威爾斯（2分）

結論：伊朗以6分首名晉級，英格蘭以5分次名晉級。

【情況5】：英格蘭和威爾斯、伊朗和美國

積分榜：英格蘭（5分）、伊朗（4分）、美國（3分）、威爾斯（2分）

結論：英格蘭以5分首名晉級，伊朗以4分次名晉級。

【情況6】：英格蘭和威爾斯、美國勝伊朗

積分榜：英格蘭（5分）、美國（5分）、伊朗（3分）、威爾斯（2分）

結論：英格蘭及美國攜手晉級，首、次名由得失球決定。

**情況6A**：美國以3球或以下差距勝伊朗

英格蘭和波得失球維持+4，美國得失球為+1至+3之間，英格蘭首名晉級，而美國就以次名晉級。

**情況6B**：美國以4球差距勝伊朗

英格蘭及美國的得失球同為+4，需要比較兩隊分組賽的總得球。目前英格蘭得球為6而美國為1。在極端情況，若果美國勝伊朗5：1同時英格蘭和威爾斯0：0，美國及英格蘭的得球就同為6球持平。由於美國及英格蘭對賽踢成1：1，對賽成績不分勝負，要由公平競爭積分再分高下。萬一兩隊在3場分組賽的公平競技積分一樣，就要抽籤定排名。

**情況6C**：美國以5球或以上差距勝伊朗

英格蘭和波得失球維持+4，美國得失球為+5或以上，美國首名晉級，而英格蘭就以次名晉級。

【情況7】：威爾斯勝英格蘭、伊朗勝美國

積分榜：伊朗（6分）、威爾斯（4分）、英格蘭（4分）、美國（2分）

結論：伊朗以6分首名晉級，威爾斯及英格蘭同得4分，次名出線名額要由得失球決定。目前英格蘭的得失球為+4、威爾斯的得失球為-2。

**情況7A**：威爾斯以2球或以下差距勝英格蘭

英格蘭的得失球由+4變為+2或+3，威爾斯的得失球由-2變為0或-1，英格蘭靠較佳得失球獲得次名晉級。

**情況7B**：威爾斯以3球差距勝英格蘭

英格蘭得失球由+4變成+1，而威爾斯的得失球由-2變成+1，得失球持平，需要比較兩隊分組賽的總得球。目前英格蘭得球為6而威爾斯為1，所以威爾斯以3球差距勝英格蘭後，總得球肯定在英格蘭之下，英格蘭會以較多得球次名晉級。

**情況7C**：威爾斯以4球或以上差距勝英格蘭

英格蘭的得失球最多為0，威爾斯的得失球最少為+2，威爾斯靠較佳得失球獲得次名晉級。

【情況8】：威爾斯勝英格蘭、伊朗和美國

積分榜：英格蘭（4分）、威爾斯（4分）、伊朗（4分）、美國（3分）

結論：這種情況最複雜，英格蘭、威爾斯及伊朗同得4分，要靠得失球分高下。目前英格蘭得失球是+4、伊朗及威爾斯同為-2；由於伊朗是和波，得失球最後肯定保持-2。

**情況8A**：威爾斯以2球或以下差距勝英格蘭

英格蘭的得失球由+4變為+2或+3，威爾斯的得失球由-2變為0或-1。英格蘭得失球最佳，首名晉級；威爾斯的得失球仍比伊朗的-2為佳，次名晉級；伊朗出局。

**情況8B**：威爾斯以3球差距勝英格蘭

英格蘭的得失球由+4變為+1，威爾斯的得失球由-2變成+1，兩隊得失球持平，要比較得球。目前英格蘭得球為6而威爾斯為1，所以威爾斯以3球差距勝英格蘭後，總得球肯定在英格蘭之下，英格蘭會以較多得球首名晉級，威爾斯以次名晉級。伊朗的得失球維持-2，不如威爾斯及英格蘭出局。

**情況8C**：威爾斯以4球或5球差距勝英格蘭

英格蘭的得失球由+4變為0或-1，威爾斯的得失球由-2變為+2或+3，威爾斯靠較佳得失球獲得首名晉級。英格蘭的得失球仍比伊朗的-2為佳，次名晉級；伊朗出局。

**情況8D**：威爾斯以6球差距勝英格蘭

英格蘭的得失球由+4變成-2，威爾斯的得失球由-2變為+4，威爾斯靠較佳得失球獲得首名晉級。英格蘭的得失球與伊朗同為-2，他們要再比較總得球。目前英格蘭得球為6球，伊朗為4球。在極端情況下，若果威爾斯以6：0勝英格蘭、伊朗與美國踢成2：2，英格蘭及伊朗的得球同為6球，跟住就要比較對賽成績，由於英格蘭勝伊朗6：2，所以英格蘭會力壓伊朗晉級。

**情況8E**：威爾斯以7球或以上差距勝英格蘭

威爾斯的得失球至少為+5，靠較佳得失球獲得首名晉級。伊朗的得失球為-2而英格蘭的得失球至少為-3，伊朗以次名晉級，英格蘭出局。

【情況9】：威爾斯勝英格蘭、美國勝伊朗

積分榜：美國（5分）、威爾斯（4分）、英格蘭（4分）、伊朗（3分）

結論：美國以5分首名晉級，威爾斯及英格蘭同得4分，要以得失球決定次名晉級資格。目前，英格蘭的得失球為+4而威爾斯則為-2。

**情況9A**：威爾斯以2球或以下差距勝英格蘭

英格蘭的得失球由+4變為+2或+3，威爾斯的得失球由-2變為0或-1，英格蘭靠較佳得失球獲得次名晉級。

**情況9B**：威爾斯以3球差距勝英格蘭

英格蘭得失球由+4變成+1，而威爾斯的得失球由-2變成+1，得失球持平，需要比較兩隊分組賽的總得球。目前英格蘭得球為6而威爾斯為1，所以威爾斯以3球差距勝英格蘭後，總得球肯定在英格蘭之下，英格蘭會以較多得球次名晉級。

**情況9C**：威爾斯以4球或以上差距勝英格蘭

英格蘭的得失球最多為0，威爾斯的得失球最少為+2，威爾斯靠較佳得失球獲得次名晉級。

其他有用連結：

世界盃2022睇波必備資料！32支決賽周球隊球員名單（不斷更新）

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程