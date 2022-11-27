世界盃2022｜哥斯達黎加反底贏日本　森保一變陣失策換人魔法不再

世界盃的戰況真的變幻莫測，上仗慘吞西班牙七蛋的哥斯達黎加，在E組第二輪分組賽以1：0擊敗上仗反勝德國的日本，取得今屆首勝。如果今晚深夜德國能夠贏西班牙的話，E組將會出現4隊3分的混亂局面。



日本球迷。（Getty Images）

今場對巔峰對低谷的一戰。日本首輪反勝德國，成為「亞洲之光」，爆出今屆其中一個最大的冷門；而哥斯達黎加就防線崩潰，以0：7大敗西班牙腳下，創出今屆勝負差距最大的比賽。

日本教練森保一。（Getty Images）

日本對哥斯達黎加在香港時間晚上6時舉行。日本主帥森保一的排陣令人意外，他今場作出5個正選變動，中前場面目全非。他排出4-2-3-1陣式，用了山根視來取代酒井宏樹打閘，防中位置收起田中碧，改派守田英正拍遠藤航。進攻4人組只保留鐮田大地，伊東純也、久保建英及前田大然齊失正選，堂安律、相馬勇紀及上田綺世擔正。

吉田麻也帶領日本出場。（Getty Images）

經歷慘敗後，哥斯達黎加亦有兩處正選變動，簡度華斯頓及謝臣托利斯分別頂替卡路士馬天尼斯及賓尼特擔正。

各位英超球迷應該覺得他熟口熟面，這位球證是奧利華。（Getty Images）

上半場可以一個字形容：悶。

日本的進攻意欲較哥斯達黎加高，但腳頭無靈，堂安律在3分鐘有次遠射出界，嚴重偏離目標。哥斯達黎加球員亦欠帶射門鞋，祖爾甘保在35分鐘的攻門遠目標甚遠。

堂安律及祖爾甘保短兵相接。（Getty Images）

哥斯達黎加踢得幾有耐性，亦可以說是保守，很多時會在後場互傳，慢慢找機會組織，但往往組織不到。日本初段氣勢不錯，但攻勢欠銳利，有些掠門而過的傳球，慢慢跌入對方的節奏當中，變成悶戰。兩隊上半場互無紀錄，兩軍共5次攻門，全部來自禁區外，全部都不中目標。

Neither Japan or Costa Rica had a shot inside the opposition box or a shot on target in the first half. 😬#FIFAWorldCup pic.twitter.com/OOP7UNIwBv — Squawka (@Squawka) November 27, 2022

《BBC》在文字直播中表示：「這是世界盃最差的45分鐘（The worst 45 minutes of the World Cup so far.）。」

還記得日本上場靠森保一的「神換人」反勝德國，這位日本教練在下半場馬上作變動，以上場的入球功臣浅野拓磨頂替毫無表現的上田綺世，並派伊藤洋輝入替長友佑都。日本明顯加強壓力，希望搶開場，趁哥斯達黎加未企穩陣腳就入波。

浅野拓磨後備登場。（美聯社）

46分鐘，守田英正禁區邊遠射，基羅拿華斯撲出。這是兩隊今場首次中目標的攻門。眼見未能破僵局，森保一再出招，以翼鋒三笘薰入替右閘山根視來。日本變陣三中堅，而三笘薰就出任左翼衛，希望可以複製上場的成功。接着，森保一再用伊東純也入替堂安律。

基舒富拿熨射致勝，這是哥斯達黎加今屆首次中目標射門。（Getty Images）

然而，日本進攻未有建樹，後防就出現失誤。在81分鐘，中堅吉田麻也的解圍有點隨意，高而不遠，守田英正趕去接應，不太到位，被逼要落地鏟。哥斯達黎加的耶仙迪積達截到，傳予前面的基舒富拿。伊藤洋輝遲了一步走出來，包了越位。基舒富拿在禁區邊熨射，權田修一雙手飛撲，雖然勉強撲到，但皮球照樣入網。

基舒富拿為哥斯達黎加建功，擊敗日本。（Getty Images）

不但是今場首次，基舒富拿的入球更是他們今屆首次中目標的攻門。這支中美洲球隊今屆踢了171分鐘，終於射中對方的龍門，而這次射門就「收死」了日本。

哥斯達黎加慶祝入球。（Getty Images）

失球後，森保一作出第5個調動，派南野拓實入場，但未見有大作用。88分鐘，日本有次追平的良機，來自三笘薰左路落底傳中，但鎌田大地的射門被基羅拿華斯救到。最終，日本無力反撲，以0：1吞下敗仗。

哥斯達黎加今場輸形勢但贏波，取得今屆首勝。他們佔43%控球，4次射門1次中目標，那次中目標就成為致勝入球。日本下半場的表現比上半場好，但攻力始終差點，13次埋門得3次中目標。

哥斯達黎加從大敗中反彈，力克日本，球員賽後答謝球迷支持。（Getty Images）

哥斯達黎加贏波，令E組形勢變得混亂，他們跟日本及西班牙同樣3分在手。若果在德國在今晚深夜3時的「西德大戰」中擊敗西班牙，將會出4隊皆有3分的混亂局面。

有日本球迷賽後執垃圾。（Getty Images）

**以下為賽前消息**

**11月27日（日）晚上6時：【E組】日本對哥斯達黎加（ViuTV免費直播）**

**ViuTV免費直播外，此賽事還於NowTV 618直播**

相比上場爆冷贏德國，日本教練森保一在今場的正選作出5個變動，尤其是中前場面目全非。他用了山根視來取代酒井宏樹打閘，防中位置收起田中碧，改派守田英正拍遠藤航。進攻4人組只保留鐮田大地，伊東純也、久保建英及前田大然失正選，堂安律、相馬勇紀及上田綺世擔正，其中堂安律上場後備落場有入波。

日本正選排陣：

門將：12權田修一

後衛：2山根視來、4板倉滉、22吉田麻也、5長友佑都

防中：6遠藤航、13守田英正

攻中：8堂安律、15鐮田大地、24相馬勇紀

前鋒： 21上田綺世



日本球迷入場支持國家隊。（美聯社）

比起上場慘吞西班牙7蛋，哥斯達黎加作出兩個正選變動，卡路士馬天尼斯失正選，改由簡度華斯頓打右閘，另外謝臣托利斯取代了小將賓尼特打左翼。

哥斯達黎加正選排陣：

門將：1基羅拿華斯

後衛：19簡度華斯頓、6奧斯卡杜亞迪、15法蘭斯高卡禾、8白賴仁奧維度

中場：4基舒富拿、5施素波格斯、17耶仙迪積達、13謝臣托利斯

前鋒：12祖爾甘保、7安東尼干卓拉斯



哥斯達黎加球迷。（Getty Images）

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