世界盃2022｜摩洛哥爆冷挫「世二」比利時　相隔24年再取世盃勝仗

比利時出戰世界盃F組第二輪分組賽對摩洛哥，上半場已被薛耶治直射內彎罰球入網，惟原來有人越位在先。

不過，下半場比利時再面對窄角度罰球，守門員高圖爾斯失位，終被射破十指關。加上補時階段再失一球，比利時最終輸0：2，再爆出冷門，賽後僅得3分排小組第二，現出線危機；摩洛哥就升上榜首。



**11月27日（日）晚上9時：【F組】比利時對摩洛哥**

**此賽事不設ViuTV免費直播，於NowTV 618直播**

摩洛哥原本派出耶辛尼保奴把關，這位門將有份列隊出場，但就沒有拍攝賽前隊照，之後摩洛哥在開賽一刻，已改由蒙尼亞莫漢特守龍。據指，耶辛尼保奴在熱身時受傷，在唱國歌後告訴教練眼睛不適，最後為保險起見改坐後備。

That's the caption the TV coverage went with. Looked like Bono complained about a problem with his eyes. pic.twitter.com/0s8Bdj7p3l — Adam Millington (@AdamGMillington) November 27, 2022

耶辛尼保奴（藍衫1號）有份列隊出場。（Getty Images）

蒙尼亞莫漢特臨危受命，表現突出，5分鐘，杜根夏薩特斜線妙傳，巴舒亞伊入楔快射，被蒙尼亞莫漢特擋出。1分鐘後，艾達韋列特接應角球頭槌攻門，但偏離目標。

比利時首15分鐘控球率超過8成，19分鐘第一次射中目標，梅尼亞左路離門20多碼起腳，被輕鬆接實。

之後輪到摩洛哥反攻，28分鐘，夏基美接應隊友長傳頭槌回後，阿馬拿第一時間窩利抽高。6分鐘後，又是夏基美，他左路推入禁區，窄角度勁射高出。

戰至補時1分鐘，薛耶治主理右路罰球，施左腳內彎直接射入，但隊長路曼沙斯身處越位置並參與進攻，經VAR建議球證到場邊重溫比賽片段後，終改判入球無效。

薛耶治罰球直入，但隊友越位在先。（Getty Images）

換邊後比利時重整旗鼓，夏薩特右路窄位勁射近柱；後備入替的梅頓斯禁區頂扭過守衛後，於三人包夾下勁射，都被蒙尼亞莫漢特撲走。

去到73分鐘，後備入替的沙比尼左路窄角度罰球直射彈地波，比利時沒有人守近柱，守門員高圖爾斯又企得太出，終回身不成，摩洛哥領先1：0。這是今屆首個直入罰球。

摩洛哥領先比利時。（Getty Images）

雖然之後比利時換入傷癒的中鋒盧卡古強攻，摩洛哥在補時兩分鐘再下一城，薛耶治橫傳阿布基拉射網頂成2：0。比利時結果輸0：2，歷史上第一次在世界盃不敵非洲球隊，跌落F組次名。而摩洛哥就取得球隊於世界盃史上的第三勝，之前兩次分別是1986年擊敗葡萄牙，及1998年贏蘇格蘭。

比利時球迷。（Getty Images）

以下為比利時正選陣容：

門將：1泰拔高圖爾斯

後衛：15梅尼亞、2艾達韋列特、5維頓漢

中場：21卡斯泰尼、18阿馬度安拿拿、6韋素、16杜根夏薩特

攻中：7奇雲迪布尼、10夏薩特

前鋒：23巴舒亞伊



摩洛哥球迷。（Getty Images）

以下是摩洛哥正選陣容：

門將：1耶辛尼保奴

後衛：2夏基美、5阿古特、6路曼沙斯、3馬沙拉奧

中場：8奧拿希、4蘇夫恩岩拉伯特、15阿馬拿

前鋒：7薛耶治、19安尼斯利、17保法爾



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