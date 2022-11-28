世界盃2022｜戴維斯68秒入球本屆最快　克羅地亞4球反勝加拿大

世界盃F組第二輪分組賽，克羅地亞及加拿大力爭首勝，今晚深夜12時上演。今場比賽會由ViuTV 99台免費直播，大家可以免費觀看克羅地亞中場大師莫迪歷的風采。

惟上屆亞軍克羅地亞甫開場已落後，加拿大幾腳簡單攻勢，由艾方素戴維斯（Alphonso Davies）頂入。80秒開記錄，成為今屆最快一球。



戴維斯為加拿大頂入世界盃第一球。（Getty Images）

加拿大甫開賽一次簡單直接的組織，後場大腳斬前，莊拿芬大衛（Jonathan David）在中圈後撐，送出直線予達莊保查蘭（Tajon Buchanan）落底傳中，戴維斯「飛將軍」殺到，近門頂成1:0。僅需4次觸球，入球時間為1分8秒，屬本屆最快一球，且是加拿大參加世界盃的第一球。

加拿大體能佳，速度與對抗力壓住克羅地亞。（Getty Images）

加拿大入球後保持體能上佔優，經常在五五波爭奪中佔優。不過，他們佈防鬆散，讓克羅地亞有不少反撲機會。26分鐘，卡拉馬歷（Andrej Kramarić）右路突入禁區，射入遠柱網仔。惟克羅地亞右路策動時，波索域（Marcelo Brozović）直線送前，利華查（Marko Livaja）傳予卡拉馬歷之際越位，入球無效。35分鐘，利華查亦在大約同一位置起腳。被加拿大門將波贊救出。

卡拉馬歷突破重圍射入，可惜隊友越位在先。（Getty Images）

克羅地亞乘加拿大防守不嚴，終在37分鐘扳平。卡拉馬歷走甩赫捷臣，接應比列錫傳球，左路窄位起腳射成1:1。

去到左邊，卡拉馬歷終於扳平。（Getty Images）

克羅地亞扳平後搶回形勢，而且加拿大甩漏多。44分鐘，右閘祖蘭奴域（Josip Juranović）右路推足大半程，被加拿大守衛攔下，形成中央混戰之際，祖蘭奴域快腳一篤，送利華查一程，射地波入網反超前。克羅地亞反超前2:1，返回更衣室。

奧蘇里奧爭取到少數機會，可惜斜出。（Getty Images）

加拿大繼續大開大闔，下半場甫開賽，後備入場的莊拿芬奧蘇里奧（Jonathan Osorio）48分鐘禁區頂起腳，僅僅斜出。54分鐘，卡拉馬歷幾乎梅開二度，禁區近射被波贊救出。兩軍「搏槌」，輪到莊拿芬大衛娥眉月燙射被利華高域救出。

加拿大門將波贊一再撲救，極力不讓比數拉開。 （Getty Images）

克羅地亞戰至70分鐘再下一城，他們用盡闊度，比列錫左路斬中到右路的卡拉馬歷，他扣入中路起腳射遠柱，梅開二度，令「格仔軍」領先至3:1。加拿大最後空群而出，被克羅地亞的馬積（Lovro Majer）輕鬆射成4:1。

卡拉馬歷梅開二度，克羅地亞穩佔優勢。（Getty Images）

F組完成兩輪，克羅地亞與摩洛哥同得4分，藉較多得球排榜首。比利時3分排第3。加拿大兩戰皆北，宣告出局。克羅地亞最後一仗硬撼比利時，加拿大面對摩洛哥。

克羅地亞正選陣容

守門員：1 利華高域

後衛：6 洛夫雲、19 波拿蘇沙、20 古華迪奧、22 祖蘭奴域

中場：8 高華錫、10 莫迪歷、11 波索域

前鋒：4 比列錫、9 卡拉馬歷、14 利華查



加拿大正選陣容

守門員：18 波贊

後衛：2 阿里斯達莊士東、4 卡姆米拿、5 域多利亞

中場：7 尤斯達基奧、13 赫捷臣、19 艾方素戴維斯、22 拿耶亞

前鋒：11 達莊保查蘭、17 拿連、20 約拿芬大衛



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