世界盃2022｜法國首名資格有幾穩？詳盡分析D組最後一輪可能性

法國在世界盃C組兩戰全勝，提早晉級，澳洲以4分居次席，形勢樂觀，丹麥及突尼西亞就同得1分。在最後一輪世界盃C組比賽，澳洲會對丹麥，突尼西亞就對法國，究竟會有什麼可能性出現？法國會不會失首名？澳洲怎樣會出局？這篇文章會為大家詳盡分析。



《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

法國兩戰全勝後，提早晉級，很大機會以首名出線。（Getty Images）

（1）世界盃D組兩輪後形勢

第一名：法國（6分；得失球+4；得球6球；失球2球）

第二名：澳洲（3分；得失球-2；得球2球；失球4球）

身三名：丹麥（1分；得失球-1；得球1球；失球2球）

第四名：突尼西亞（1分；得失球-1；得球0球；失球1球）



**法國已經肯定晉級16強，首、次名未定**

（2）世界盃D組過去兩輪比賽

丹麥0：0突尼西亞

法國4：1澳洲

突尼西亞0：1澳洲

法國2：1丹麥



（3）世界盃D組第三輪比賽

11月30日（三）晚上11時：【D組】澳洲對丹麥、突尼西亞對法國

法國主帥迪甘斯。（Getty Images）

（4）法國的首名晉級資格有幾穩？

法國兩戰全勝，已經提早晉級，只是未鎖定小組首名。法國6分，得失球有+4球，排首位；澳洲是唯一可能超越法國的球隊，現以3分居次席，得失球為-2。其實，法國的首名都十拿九穩，只有一種情況會被澳洲取代榜首。

法國只有一種情況失小組首名：在最後一輪，若果澳洲大勝丹麥、法國大比數不敵突尼西亞，澳洲及法國同得6分，同時澳洲追上了法國的得失球。

澳洲現以4分排次席，只要贏波就肯定晉級。（Getty Images）

（5）澳洲有什麼出線或出局的可能？

1.贏波出線：澳洲最後一輪贏波肯定晉級。

2.和波有危機：若果澳洲和波的同時，突尼西亞擊敗法國的話，突尼西亞就會取代澳洲晉級。

3.輸波出局：澳洲最後一輪不敵丹麥的話就肯定出局，因為丹麥的積分一定超越澳洲。

澳洲隊。（Getty Images）

如果你不滿足以上的「懶人包」式答案，希望力求甚解，請耐心閱讀下文。了解最後一輪C組的各種可能性前，先要清楚世界盃分組賽排名的準則。

（6）世界盃分組賽排名準則

1) 總積分（贏波獲3分，和波各得1分，輸波得0分）

2) 得失球（若果球隊積分相同，便以得失球分高低；得失球為球隊入球總數減失球總數）

3) 得球（若果球隊積分及得失球相同，就比較他們的入球總數，入球較多者排先）

4) 對賽成績（若果球隊積分、得失球及總得球也相同，就比較他們之間的對賽成績，得分最高者排先）

5) 對賽得失球（若果多於兩隊在積分、得失球、得球及對賽成績也相同，就比較他們之間的對賽得失球，較高者排先）

6) 對賽得球（若果多於兩隊在積分、得失球、得球、對賽成績及對賽得失球也相同，就比較他們之間的對賽得球，較多者排先）

7) 公平競技積分（若果球隊在上述6項皆持平，就計算他們在所有分組賽事中的公平競技積分。每面黃牌-1分；非直接紅牌，即兩黃一紅-3分；直接紅牌-4分）

8) 抽籤（若果球隊上述所有項目皆持平，就需要以抽籤決定排名先後）

突尼西亞暫時敬陪末席。（Getty Images）

（6）世界盃D組最後一輪可能性拆解

【情況1】：澳洲勝丹麥、法國勝突尼西亞

積分榜：法國（9分）、澳洲（6分）、丹麥（1分）、突尼西亞（1分）

結論：法國以9分首名晉級，澳洲以6分次名晉級。

【情況2】：澳洲勝丹麥、法國和突尼西亞

積分榜：法國（7分）、澳洲（6分）、突尼西亞（2分）、丹麥（1分）

結論：法國以7分首名晉級，澳洲以6分次名晉級。

【情況3】：澳洲勝丹麥、突尼西亞勝法國

積分榜：法國（6分）、澳洲（6分）、突尼西亞（4分）、丹麥（1分）

結論：法國及澳洲同得6分，要以得失球分首、次名。目前法國得失球為+4而澳洲為-2，所以法國佔優勢。

情況3的首、次名資格較複雜，難以盡列所有可能性。只能舉幾個例子說明：

**例子3A**：澳洲勝丹麥2球、突尼西亞勝法國2球

法國的得失球由+4變為+2，澳洲的得失球由-2變為0，法國的得失球仍在澳洲之上，法國首名晉級，澳洲次名晉級。

**例子3B**：澳洲勝丹麥3球、突尼西亞勝法國3球

法國的得失球由+4變為+1，澳洲的得失球由-2變為+1，兩隊得失球持平，需要以總得球分首、次名。目前法國得球為6球而澳洲為2球。若果出現極端的情況，法國輸0：3及澳洲勝4：1，兩隊的得球會看齊為6球，到時就要計對賽成績；法國在首輪贏澳洲4：1，法國以首名晉級，澳洲就以次名出線。

**例子3C**：澳洲勝丹麥4球、突尼西亞勝法國4球

法國的得失球由+4變為0，澳洲的得失球由-2變為2，澳洲的得失球在法國之上，澳洲首名晉級，法國次名出線。

【情況4】：澳洲和丹麥、法國勝突尼西亞

積分榜：法國（9分）、澳洲（4分）、丹麥（2分）、突尼西亞（1分）

結論：法國以9分首名晉級，澳洲以4分次名晉級。

【情況5】：澳洲和丹麥、法國和突尼西亞

積分榜：法國（7分）、澳洲（4分）、丹麥（2分）、突尼西亞（2分）

結論： 法國以7分首名晉級，澳洲以4分次名晉級。

【情況6】：澳洲和丹麥、突尼西亞勝法國

積分榜：法國（6分）、突尼西亞（4分）、澳洲（4分）、丹麥（2分）

結論：法國以6分首名晉級，澳洲及突尼西亞同得4分，要以得失球決定次名出線資格。澳洲和波，得失球肯定維持-2；突尼西亞目前得失球為-1，贏波的話得失球至少變為0，肯定比澳洲的-2高，所以這種情況下突尼西亞會以次名晉級。

丹麥現得1分，背水一戰，最後一輪對澳洲非勝不可。除非突尼西亞最後一輪也贏波，否則丹麥贏波就肯定出線。（Getty Images）

【情況7】：丹麥勝澳洲、法國勝突尼西亞

積分榜：法國（9分）、丹麥（4分）、澳洲（3分）、突尼西亞（1分）

結論：法國以9分首名晉級，丹麥以4分次名晉級。

【情況8】：丹麥勝澳洲、法國和突尼西亞

積分榜：法國（7分）、丹麥（4分）、澳洲（3分）、突尼西亞（2分）

結論：法國以7分首名晉級，丹麥以4分次名晉級。

【情況9】：丹麥勝澳洲、突尼西亞勝法國

積分榜：法國（6分）、丹麥（4分）、突尼西亞（4分）、澳洲（3分）

結論：法國以6分首名晉級，丹麥及突尼西亞同得4分，要以得失球決定次名出線資格。丹麥及突尼西亞的得失球目前同為-1。換言之，在這種情況下，丹麥及突尼西亞之中，最後一輪贏波差距較大的一隊會晉級。若果兩隊贏波差距一樣，得失球持平的話，就要比較總得球。

其他有用連結：

世界盃2022睇波必備資料！32支決賽周球隊球員名單（不斷更新）

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程