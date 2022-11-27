世界盃熱話︱沙特球迷突變節撐利雲 網民留言抽卡塔爾水︱有片
撰文：袁志浩
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世界盃賽場無奇不有，周日晚波蘭擊敗沙特阿拉伯，看台上就有沙特球迷突然「變節」，慶祝利雲度夫斯基射入個人在世界盃的第一球。
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波蘭2：0擊敗沙特阿拉伯，前鋒羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）交出助攻跟入波，他尾段建功後更忍不住激動落淚，原來是因為他苦等多年，終於可在世界盃取得進帳，名留青史。
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利雲度夫斯基這球也可說是「上天恩賜」，全靠沙特後衛艾馬基控甩腳，他才搶得皮球單刀射入。這非但令現場球迷陷入一片瘋狂，社交網絡更流傳一條短片，片中原先穿起沙特球衣的球迷竟然「變節」，一邊跳舞一邊慶祝，再脫掉身上的綠色球衣。
November 26, 2022
此時他露出了底下的紅色波蘭球衣，再大力拍打胸口的波蘭隊徵，然後指住波衫背後印上的名字——利雲度夫斯基，手舞足蹈大叫，「羅拔，羅拔，利雲度夫斯基，羅拔利雲度夫斯基！」如此激情的畫面令他的樣貌在網上瘋傳，片段一夜間已有超過500萬人觀看。
部份球迷留言，有人大讚他的行為「夠癲」，更有人批評他不是真球迷，只是支持勝利的一隊。其中一名網民，甚至向主辦國抽水稱：「這球迷是由卡塔爾出錢買來假扮的」。
利雲度夫斯基在世界盃暫時入了多少球？
1球，對沙特阿拉伯時射入。
波蘭在第二輪分組賽後暫排小組第幾？
第一位。
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