世界盃2022｜比利時「黃金一代」暮氣沉沉　迪布尼賽前看透了球隊

比利時「黃金一代」可以撐到幾時？似乎今屆世界盃都難以支撐下去。

比利時雖然在世界盃F組首場苦戰贏加拿大1：0，但到香港時間今晚9時的第二輪賽事，優勝劣敗，以0：2不敵摩洛哥。

難怪比利時中場核心奇雲迪布尼在賽前的訪問已經看淡前景，表示比利時贏冠軍的最好機會已經過去，今屆肯定無法爭逐錦標了。



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29歲的盧卡古後備入替，未能幫到比利時追平。（Getty Images）

在今場對摩洛哥賽前，奇雲迪布尼接受英國《衛報》訪問，被問到比利時有沒有機會贏世界盃，這位31歲中場說坦言：「沒有機會，我們太老了。」

迪布尼解釋：「我覺得我們的機會在2018年。我們現在有好的團隊，但年紀大了。我們失去了部分主力球員。我們有些新球會上來，但他們未到2018年那班球員的水平。我覺得我們不是爭標分子。」

比利時翼鋒梅頓斯，今已經35歲了。（Getty Images）

以為迪布尼這番言論是太謙？或者為球隊減壓？看完今場比利時負摩洛哥0：2後，相信迪布尼真的是實話實說。

比利時的大軍名單是今屆第6年長的球隊。在今場的正選中，多達7名球員已經30歲或以上，包括歲31的夏薩特、31歲的迪布尼、33歲的韋素、35歲的維頓漢、33歲的艾達韋列特、31歲的梅尼亞及30歲的泰拔高圖爾斯。巴舒亞伊及杜根夏薩特亦都29歲了。

韋素與古圖爾斯。（Getty Images）

比利時的頹勢，其實在上仗對加拿大已經出現。加拿大的年輕活力衝散了比利時，但加拿大前場組織及把握力較差，加上高圖爾斯撲出12碼，比利時才艱苦地贏波。上場對加拿大，比利時9射3中，而加拿大是21射4中。

雖然第二輪輸波，但比利時如今有3分，仍有晉級主導權，只要下輪擊敗克羅地亞就問題不大。不過，以比利時頭兩場暮氣沉沉的表現，就算入到16強，恐怕都難以行得遠。

夏薩特高峰已過，但仍是比利時的主力。（Getty Images）

如迪布尼所言，比利時「黃金一代」在2018年世界盃奪季已到巔峰，之後只有下滑。

到底教練馬天尼斯有沒有浪費到「黃金一代」的才華？最佳成績為世界盃季軍，「黃金一代」的成就是否配得上最初的期望？這些問題可以有待球評人及球迷慢慢討論。

今屆「黃金一代」還可以最後一搏嗎？迪布尼表示他們太老了，不可能贏世界盃。（Getty Images）

不過，在世界盃後，比利時的改革是刻不容緩的。沉迷年老的「黃金一代」只會葬送之後的新一代。如果不盡快換血，比利時恐怕要沉淪一段時間。

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