世界盃2022｜摩洛哥正選門將唱完國歌不適　後備龍打出爭氣一仗

Ｆ組摩洛哥爆出小冷，兩球淨勝上屆季軍比利時。賽事發生小插曲，正選門將耶辛尼保奴（Yassine Bounou）列隊唱國歌之後退下火線。

穿起藍色球衣，把守摩洛哥大門的球員是蒙尼亞莫漢特（Munir Mohamedi）。有外國傳媒據報上半場後段，才發現門將另有其人。



直播所見，摩洛哥一號門將保奴帶領球員進場，跟隊友列隊唱國歌。但到拍攝隊照，龍門由1號換上12號蒙尼亞莫漢特。如此罕見情况，殺大家措手不及。據報《BBC》的評述員要到38分鐘才發現龍門換了人。

That's the caption the TV coverage went with. Looked like Bono complained about a problem with his eyes. pic.twitter.com/0s8Bdj7p3l — Adam Millington (@AdamGMillington) November 27, 2022

耶辛尼保奴（藍衫1號）有份列隊出場。（Getty Images）

蒙尼亞莫漢特（左）把握突如其來的機會，守住大門，助摩洛哥贏波。（Getty Images）

保奴唱國歌後退下火線，原因眾說紛紜。法國《隊報》指他報稱感到暈眩，也有報道指他報稱不適，摩洛哥大軍至今未提供原因。

半場與隊友密斟，其實這名後備門將經驗豐富。（Getty Images）

幸而臨危受命的蒙尼亞莫漢特表現出色，面對牌面高出許多的比利時，全場3次撲救，力保不失。33歲的他可算上任正選國門，代表國家隊43次，包括俄羅斯世界盃擔任正選門將，3戰皆有失球。今戰面對強敵，力保不失，為自己寫下新一頁。

1跟12，球迷何時發現不同了？（Getty Images）

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