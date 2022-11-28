世界盃2022｜比時利克羅地亞摩洛哥爭晉級　F組出線可能性一覽

世界盃F組，克羅地亞、摩洛哥及比利時爭奪兩個出線16強的席位。克羅地亞上輪以4：1大勝加拿大，除了踢對方出局，還以4分兼得失球優勢排榜首。摩洛哥上輪力挫比利時2：0，亦累積4分排次席。比利時手握3分，仍有主導權，只要他們最後一輪擊敗克羅地亞，他們就可晉級。



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由莫迪歷帶領的克羅地亞，暫時排F組榜首。（Getty Images）

（1）世界盃F組兩輪後形勢

第一位：克羅地亞（4分；得失球+3；得球4球；失球1球）

第二位：摩洛哥（4分；得失球+2；得球2球；失球0球）

第三位：比利時（3分；得失球-1；得球1球；失球2球）

第四位：加拿大（0分；得失球-4；得球1球；失球5球）



**加拿大肯定出局**

摩洛哥及克羅地亞首輪賽和0：0。（Getty Images）

（2）世界盃F組過去兩輪比賽

摩洛哥0：0克羅地亞

比利時1：0加拿大

比利時0：2摩洛哥

克羅地亞4：1加拿大



（3）世界盃E組第三輪比賽

12月1日（四）晚上11時：【F組】克羅地亞對比利時、加拿大對摩洛哥

克羅地亞上場擊敗加拿大，暫得4分。（Getty Images）

（4）克羅地亞怎樣出線？

1.贏波出線：克羅地亞以7分贏波肯定出線。他們很大機會取得小首名，除非最後一輪摩洛哥贏波的差距比他們多。

2.和波出線：克羅地亞和波以5分肯定出線。他們亦有機會取得小組首名，除非摩洛哥贏了加拿大。

3.輸波被動：克羅地亞輸波形勢被動。他們要寄望摩洛哥也輸波，才有可能跟摩洛哥鬥得失球而獲次名晉級。如果摩洛哥贏或和，克羅地亞都會出局。

摩洛哥球星薛耶治。（Getty Images）

（5）摩洛哥怎樣出線？

1.贏波出線：摩洛哥贏波以7分肯定出線。他們較大機會取得小組首名，除非克羅地亞在最後一輪都贏波，他們的得失球有機會不如克羅地亞而屈居次名。

2.和波次名晉級：摩洛哥和波的話，肯定會以5分次名出線。

3.輸波被動：摩洛哥輸波形勢被動，寄望另一場出現有利賽果。最有利的是克羅地亞贏比利時，摩洛哥就肯定次名晉級。如果另一場比利時勝或和的話，摩洛哥就要跟其他球隊鬥得失球爭次名。

比利時只要最後一輪贏波，就可以出線16強。（Getty Images）

（6）比利時怎樣出線？

1.贏波出線：比利時贏波肯定出線。他們有機會後上成為小組首名，除非摩洛哥也贏波。

2.和波出線渺茫：比利時和波的話很大機會出局，除非摩洛哥大敗。

3.輸波出局：比利時輸波肯定出局。

克羅地亞國家隊。（Getty Images）

如果你不滿足以上的「懶人包」式答案，希望力求甚解，請耐心閱讀下文。了解最後一輪F組的各種可能性前，先要清楚世界盃分組賽排名的準則。

（7）世界盃分組賽排名準則

1) 總積分（贏波獲3分，和波各得1分，輸波得0分）

2) 得失球（若果球隊積分相同，便以得失球分高低；得失球為球隊入球總數減失球總數）

3) 得球（若果球隊積分及得失球相同，就比較他們的入球總數，入球較多者排先）

4) 對賽成績（若果球隊積分、得失球及總得球也相同，就比較他們之間的對賽成績，得分最高者排先）

5) 對賽得失球（若果多於兩隊在積分、得失球、得球及對賽成績也相同，就比較他們之間的對賽得失球，較高者排先）

6) 對賽得球（若果多於兩隊在積分、得失球、得球、對賽成績及對賽得失球也相同，就比較他們之間的對賽得球，較多者排先）

7) 公平競技積分（若果球隊在上述6項皆持平，就計算他們在所有分組賽事中的公平競技積分。每面黃牌-1分；非直接紅牌，即兩黃一紅-3分；直接紅牌-4分）

8) 抽籤（若果球隊上述所有項目皆持平，就需要以抽籤決定排名先後）

加拿大兩連敗，提早出局。（Getty Images）

（8）世界盃F組最後一輪可能性拆解

【情況1】：克羅地亞勝比利時、加拿大勝摩洛哥

積分榜：克羅地亞（7分）、摩洛哥（4分）、比利時（3分）、加拿大（3分）

結論：克羅地亞以7分首名晉級，摩洛哥以4分次名晉級。

【情況2】：克羅地亞勝比利時、加拿大和摩洛哥

積分榜：克羅地亞（7分）、摩洛哥（5分）、比利時（3分）、加拿大（1分）

結論：克羅地亞以7分首名晉級，摩洛哥以5分次名晉級。

【情況3】：克羅地亞勝比利時、摩洛哥勝加拿大

積分榜：克羅地亞（7分）、摩洛哥（7分）、比利時（3分）、加拿大（0分）

結論：克羅地亞及摩洛哥同得7分，攜手晉級，要以得失球決定首、次名。目前，克羅地亞的得失球為+3，摩洛哥為+2，換言之，只要克羅地亞在最後一輪贏波的差距比摩洛哥所贏的差距大或持平，「格仔軍團」都可以首名晉級。

情況3的首名較複雜，難以盡列所有可能性。只能舉幾個例子說明：

**例子3A**：克羅地亞贏比利時3球、摩洛哥贏加拿大3球

這是克羅地亞最後一輪贏波的差距比摩洛哥所贏的差距大或持平的例子。克羅地亞的得失球會由+3變成+6，摩洛哥的得失球會由+2變成+5，克羅地亞以較佳得失球取得首名資格。

**例子3B**：克羅地亞贏比利時2球、摩洛哥贏加拿大3球

這是摩洛哥最後一輪贏波的差距比克羅地亞多1球的例子。克羅地亞的得失球會由+3變成+5，摩洛哥的得失球會由+2變成+5，兩隊得失球相同，要以總得球分高下。目前克羅地亞得球有4球而摩洛哥有2球。舉個極端例子，若果克羅地亞贏2：0同時摩洛哥贏4：1，到時兩隊的得球同為6球持平；到時就要考慮對賽成績，由於克羅地亞及摩洛哥首輪踢成0：0，不分上下，所以要計公平競技積分；萬一公平競技積分也一樣，就要抽籤決定首名。

**例子3C**：克羅地亞贏比利時2球、摩洛哥贏加拿大4球

這是摩洛哥最後一輪贏波的差距比克羅地亞多2球或以上的例子。克羅地亞的得失球會由+3變成+5，摩洛哥的得失球會由+2變成+6，摩洛哥以較佳得失球取得首名資格。

【情況4】：克羅地亞和比利時、加拿大勝摩洛哥

積分榜：克羅地亞（5分）、摩洛哥（4分）、比利時（4分）、加拿大（3分）

結論：克羅地亞以5分首名晉級，比利時及摩洛哥同得4分，要以得失球定次名資格。目前，摩洛哥的得失球為+2而比利時則為-1。由於比利時和波，得失球會維持-1，所以若果摩洛哥在最後一輪以2球差距落敗，晉級的仍是摩洛哥。

**情況4A**：加拿大贏摩洛哥2球或以下

比利時和波所以得失球維持-1，摩洛哥輸2球或以下的話，得失球由+2變成0或+1，摩洛哥的得失球仍在比利時之上，故以較佳得失球排次名資格。

**情況4B**：加拿大贏摩洛哥3球

比利時和波所以得失球維持-1，摩洛哥輸3球之後得失球會由+2變成-1，兩隊得失球持平，要由總得球分高下。目前，摩洛哥得球為2球而比利時為1球。舉個極端的情況，如果摩洛哥以0：3輸波而比利時以1：1和波，兩隊的得球就會以2球持平，需要以對賽成績分高下，由於摩洛哥上輪贏比利時2：0，所以在這個情況下由摩洛哥晉級。

**情況4C**：加拿大贏摩洛哥4球或以上

比利時和波所以得失球維持-1，摩洛哥輸4球或以上的話，得失球由+2變成最多-2，肯定較比利時差，所以比利時會以較佳得失球晉級。

【情況5】：克羅地亞和比利時、加拿大和摩洛哥

積分榜：克羅地亞（5分）、摩洛哥（5分）、比利時（4分）、加拿大（1分）

結論：克羅地亞及摩洛哥同以5分攜手晉級，兩隊要以得失球定首、次名。由於兩場和波，4隊得失球維持不變，克羅地亞以+3的得失球力壓+2的摩洛哥首名晉級。

【情況6】：克羅地亞和比利時、摩洛哥勝加拿大

積分榜：摩洛哥（7分）、克羅地亞（5分）、比利時（4分）、加拿大（0分）

結論：摩洛哥以7分首名晉級，克羅地亞以5分次名出線，比利時4分出局。

【情況7】：比利時勝克羅地亞、加拿大勝摩洛哥

積分榜：比利時（6分）、克羅地亞（4分）、摩洛哥（4分）、加拿大（3分）

結論：比利時以6分首名晉級，克羅地亞及摩洛哥同得4分，要以得失球決定次名資格。目前，克羅地亞得失球為+3而摩洛哥為+2。換言之，若果克羅地亞落敗的差距比摩洛哥少或者持平，晉級的都會是克羅地亞。

情況7的次名資格較複雜，有點像情況3，難以盡列所有可能性。只能舉幾個例子說明：

**例子7A**：比利時贏克羅地亞2球、加拿大贏摩洛哥2球

這是克羅地亞落敗的差距比摩洛哥少或者持平的例子。克羅地亞的得失球會由+3變成+1，摩洛哥就會由+2變成0，克羅地亞會以較佳得失球取得次名資格。

**例子7B**：比利時贏克羅地亞2球、加拿大贏摩洛哥1球

這是克羅地亞落敗的差距比摩洛哥多1球的例子。克羅地亞的得失球會由+3變成+1，摩洛哥就會由+2變成+1，雙方得失球持平，要以總得球分高下。目前克羅地亞的得球為4球而摩洛哥為2球。舉個極端的情況，如果克羅地亞輸0：2而摩洛哥輸2：3，兩隊的得球就同為4球持平，要以對賽成績分高下，由於克羅地亞及摩洛哥首輪踢成0：0，不分上下，所以要計公平競技積分；萬一公平競技積分也一樣，就要抽籤決定首名。

**例子7C**：比利時贏克羅地亞3球、加拿大贏摩洛哥1球

這是克羅地亞落敗的差距比摩洛哥多2球或以上的例子。克羅地亞的得失球會由+3變成0，摩洛哥則由+2變成+1，摩洛哥會以較佳得失球取得次名資格。

【情況8】：比利時勝克羅地亞、加拿大和摩洛哥

積分榜：比利時（6分）、摩洛哥（5分）、克羅地亞（4分）、加拿大（1分）

結論：比利時以6分首名晉級，摩洛哥以5分次名出線，克羅地亞4分出局。

【情況9】：比利時勝克羅地亞、摩洛哥勝加拿大

積分榜：摩洛哥（7分）、比利時（6分）、克羅地亞（4分）、加拿大（0分）

結論：摩洛哥以7分首名晉級，比利時以6分次名出線，克羅地亞4分出局。

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