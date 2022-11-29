世界盃2022｜巴西挫瑞士出線　卡斯米路建功　雲尼斯奧斯食詐糊

世界盃G組，巴西在尼馬缺陣下，面對瑞士以穩守突擊迎戰求和之下一籌莫展，雲尼斯奧斯下半場又慘食詐糊，幸好尾段藉效力曼聯中場球員卡斯米路挺身而出，殺入禁區凌空窩利射入致勝球，為巴西取得兩連勝，繼法國後成為第二支提早晉級16強的球隊。



「森巴軍團」除缺少尼馬外，亦有指球隊受流感影響，陣中多名球員身體不適。後防亦作出調動，以艾達米列達奧取代丹尼路雷斯，中場改由費特夥拍卡斯米路，以一對曼聯中場作為巴西中軸。前鋒線尼馬缺陣，李察利臣、雲尼斯奧斯和拉芬夏3人在前線攻堅。

瑞士今仗明顯加強防守，以穩守突擊迎戰，球員執行戰術亦稱職，巴西球員早段有如老鼠拉龜。開賽後10分鐘，雙方仍未有正式射門。1分鐘後，李察利臣右路落低線傳中，隊友未能把握機會被瑞士後防解圍。戰至18分鐘，柏基達左路地波傳中，李察利臣來遲一步未能接應，被瑞士解圍。

接着，拉芬夏右路禁區⻆傳中，雲尼斯奧斯起碼射門，少許撻Q下被瑞士門將恩尼森馬擋出。至30分鐘，拉芬夏禁區外推橫，離門約25碼遠射，被恩尼森馬沒收。瑞士穩守突擊迎戰下，巴西早段雖有4次射門2次中龍，但未能構成太大威脅。至43分鐘．現場照明系統出現故障，燈光一度轉暗數秒鐘。

巴西半場以洛迪高高斯入替盧卡斯柏基達，其後又以般奴古馬雷斯入替費特。同一時間，瑞士則以艾迪美臣費南迪斯及連拿度史提芬入替魯賓華加斯及法比安列達，加強防守力。

至64分鐘，雲尼斯奧斯接應卡斯米路傳送單刀乖巧熨遠柱射入，球證經VAR檢查後判隊友李察利臣在越位位置並影響到瑞士防守球員，將入球推翻。

巴西面對瑞士強橫防守，未能撕破對方防線下，唯有盡用華麗攻擊組合，再以安東尼及加比爾捷西斯入替拉芬夏及李察利臣。

戰至82分鐘，巴西終於入波！卡斯米路禁區內接應洛迪高傳送，凌空起腳省中對手改變方向，攻破瑞士大門，領先1：0。最終雙方未再增添紀錄，巴西擊敗瑞士，成為繼法國後第二支躋身16強的球隊。

***以下為開賽前資訊***

巴西首戰靠李察利臣梅開二度，以2：0擊敗塞爾維亞先拔頭籌，但頭號球星尼馬受傷，再未能於分組賽披甲。雖然巴西前場人才濟濟，但今仗還要看看失去尼馬對他們的影響。至於瑞士首戰就以1：0贏喀麥隆，與巴西同得3分，暫時在G組以得失球落後巴西排次席。

**11月28日（一）深夜12時：【G組】巴西對瑞士（ViuTV免費直播）**

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今晚ViuTV連續免費直播兩場世界盃比賽，在巴西對瑞士之前，還有晚上9時H組的韓國對加納。

（01製圖）

以下是巴西正選陣容：

門將：1艾利臣比加

後衛：14艾達米列達奧、4馬昆賀斯、3堤亞高施華、6阿歷士辛度

中場：8費特、5卡斯米路、7盧卡斯柏基達

前鋒：11拉芬夏、9李察利臣、20雲尼斯奧斯



以下是瑞士正選陣容：

門將：1恩尼森馬

後衛：3施雲韋迪馬、5文路爾艾簡治、4尼高艾維迪、13列卡度洛迪古斯

防中：8費奧拿、10格列沙加

中場：17魯賓華加斯、15迪積比爾蘇維、25法比安列達

前鋒：7比列安保路



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