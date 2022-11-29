歐鎧淳率運動員委員會辦工作坊　助運動員面對社交媒體難題

香港游泳代表歐鎧淳4年前接任運動員委員會（Athletes' Committee，下稱AC）主席，新一屆將退任、交棒予黃金寶的她，上周六（26日）在K11 ATELIER籌辦了第一屆AC工作坊，藉此向香港運動員推動AC背後理念，「希望反映到他們的聲音讓奧委會知道，想大家聚集起來成為一個大家庭， 運動員互相扶持。」



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國際奧委會（IOC）運動員委員會，是運動員與IOC之間的溝通橋樑，讓IOC決策時會考慮到運動員的意見。日前，運動員委員會（AC）舉辦了第一屆工作坊，邀請了東京奧運代表張家朗、謝影雪、陳晞文作分享，讓更多運動員了解競技之外，如何為自己爭取應有權益，同時透過活動交流聽取不同意見。

歐鎧淳在2018年接任前滑浪風帆名將陳敬然成為AC主席，4年任期結束，新一屆將由香港單車傳奇黃金寶接任。

歐鎧淳完成4年任期後，黃金寶接棒成為運動員委員會（AC）主席。（葉詩敏攝）

凝聚運動員加入AC大家庭

工作坊吸引了不少青年運動員參加，歐鎧淳坦言，希望從張家朗等精英運動員的分享中，帶出一些較沉悶的實用資訊，讓新生代更早了解職業運動員的經歷，「大家都好一呼百應，樂意出來分享，也想讓年紀較輕的運動員知道，我們有這種（互助）文化才可以壯大起來。」

她認為要壯大香港運動員，最重要的是建立彼此之間的歸屬感，在遇上難題時「幫返運動員」，「希望讓運動員知道什麼是AC，我們是在他們角度出發， 反映他們的聲音讓高層（IOC）知道。我們不是上下關係的組織，大家都是一份子，希望我們成為大家庭， 作為運動員互相扶持。」

張家朗在AC第一屆工作坊分享生涯歷程。（葉詩敏攝）

歐鎧淳在過去4年擔任AC主席，一直收集不同項目的運動員觀點，並作為本地運動員代表與IOC溝通。她指AC其中一個任務是，「運動員較缺乏這種意識，想讓大家了解更多運動員的權利和責任，又或他們可以怎樣利用現有的資源，為自己的權益、權利去爭取更多。」

張家牌、謝影雪與陳晞文出席分享會。（葉詩敏攝）

關注運動員心理健康

歐鎧淳過去一直強調要關注運動員心理健康，今次工作坊亦邀請了心理學家講解「運動員與社交平台」這個課題，讓小將參考，以免社交媒體成為無形壓力，特別是現在外界開始關注學界運動員。

她認為運動員的心態是比賽勝負的分野，惟賽後的心理狀況卻被忽視。「常常說運動員比賽心態，但較少人會在乎運動員在比賽後的心態，贏了比賽是不是要『出Post』，輸了又要不要『Post』呢？是否要同大家交代呢？大家會怎樣看自己？其實都是選手迫在眉睫想解決的問題。」她續說：「我們AC的存在，就是看到他們的需要就挺身而出協助。」

運動員委員會在8年前成立，目的是充當運動員與IOC之間的橋樑。（葉詩敏攝）

黃金寶接任AC主席

黃金寶退役後加入港協暨奧委會的奧夢成真計劃，5年來在學校推廣體育發展和幫助退役運動員轉型，對於獲運動員投票選為新一屆AC主席，他指自己像是一個「召集人」般，集合大家聽取不同聲音。「愈早讓他們知道有這個大家庭存在是好事，遇到什麼問題都多一個平台分享和解決。」

阿寶坦言，取得成績、受到注目的精英運動員眼前已有可觀的支持，他希望能為其他運動員爭取資源。