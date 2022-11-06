劍擊．挑戰盃｜張家朗本地賽再封王　險挫吳諾弘再展偉大心理質素

「挑戰盃劍擊錦標賽」男子花劍今日（6日）在科學園上演，「香港劍神」張家朗當然有出戰，以頭號種子身份晉級，未受太大壓力，輕鬆封王，為下周的花劍世界盃壯行色。



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蔡俊彥因家事避戰，「香港劍神」張家朗與崔浩然、吳諾弘及楊子加等港隊隊友，角逐挑戰盃的男子花劍殊榮。

張家朗小組賽僅失6分，以頭號種子身份躋身淘汰賽，首圈輪空直入32強，並以15：12力克招文韜，其後兩場贏得輕鬆，皆以15：4報捷，四強與吳諾弘爭入決賽。

張家朗連贏兩場15：4躋身4強。（趙子晉攝）

4強激戰吳諾弘後輕鬆封王

面對吳諾弘，張家朗遇上晉級路上最大考驗，二人分數緊咬，每當家朗落後時，他也迅速收窄差距。二人多次追平，互相未能拉開比分。戰至13：13時，裁判判吳諾弘得分，張家朗對判決不太滿意，但在出局邊緣的他，再度展現強大心理質素，立即沉住氣，連取兩分，以一劍防守還擊結束比賽。

一劍之差險勝躋身決賽，張家朗亦難掩激動，舉高雙手並多次歡呼，猶如海外比賽一樣。

張家朗4強面對吳諾弘，被迫至使出渾身解數。（趙子晉攝）

張家朗決賽與楊子加爭標，未受太大壓力，第一節花了2分36秒已完成賽事，結果張家朗再以15：4取勝，再度在本地賽封王。

楊子加決賽不消一節不敵張家朗。（趙子晉攝）

張家朗：對吳諾弘打得好辛苦

張家朗日前抱恙未有出席香港公開賽的記者會，因此休息一段時間，今日在賽事中都有點咳嗽，他直言恢復訓練後，感覺一般。面對吳諾弘一仗，張家朗坦言打得好辛苦，幸好自己關鍵時刻咬得住，「Lawrence（吳諾弘）處理得好好，打得好好。平時打比賽都好少嗌，但今場我覺得自己在緊張時頂得住，處理得不錯，所以嗌出來振奮士氣。」

張家朗與隊友們將於明日出發德國，準備出戰今季首站世界盃，他坦言經過今仗後，仍然有一個星期調整。張家朗上季戰績亮眼，贏過分站又登上「世一」，加上即將開始進入奧運周期，勢成其他劍手的目標，但他這些因素並不影響他。

「新賽季都沒有太大壓力，主要是做好自己，毋須考慮別人如何看我。就算有奧運金牌，但不會是我的壓力，因為每一次比賽也是新開始，無論我在任何位置，我也是一如既往地聆聽教練的說話，以平常心準備每一仗。」

即使是奧運金牌得主，張家朗依然以平常心看待新賽季。（趙子晉攝）

（趙子晉攝）

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