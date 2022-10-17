羽毛球︱謝影雪訓練期間右肩甩骹痛到喊　6年內第3次須休戰至明年

香港羽毛球手謝影雪在社交媒體上載兩張包裹右臂的照片，其中一張應是被送上救護車。「阿雪」長文交代訓練期間右肩甩骹，預料要休養一段時間，待明年才能復出。



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謝影雪在Facebook寫道：「多謝大家連日來的關心。收到很多人dm問我情況，恕我未能一一回覆。」她說，出發歐洲比賽前一天訓練時受傷，經過跟醫生溝通，決定放棄這兩站比賽。

她與拍檔鄧俊文留港訓練，不料練習期間發生意外：「其實這個月在香港是練得不錯，轉換了一些新的訓練，在球場上也能發揮得到，狀態跟信心也準備好出去衝擊一下。可惜事情就這樣發生了，失望跟傷心是一定有，但事情已發生，唯有接受，好好做康復治療。」

謝影雪在社交媒體上載的照片中，還包括這張比賽期間倒地的照片。（Badminton Photo/謝影雪Facebook）

她指出，今次已是6年內第三次肩膊甩骹，感謝拍檔鄧俊文每次均體諒和耐心等待她復原，「希望明年的比賽，給大家看到一個更好的我！」

「阿雪」被送上救護車的照片中，雙眼通紅，她在帖文加上幾個hashtag，「#每次甩骹都喊到呀媽都唔認得」、「#唔好再問我點解甩咁多次都唔識自己托」、「#你估個個都係張家輝咩」、「#真係好痛」、「#有冇人明」，估計是甩骹令她痛得哭了。不過她亦附上「#whatdoesntkillyoumakesyoustronger」、「#comebackstronger」，盡顯以更強姿態歸來的決心，並在文末寫上：「多謝大家關心跟支持，我們會繼續努力」。