花劍世界盃｜張家朗蔡俊彥爭冠潛在對手　鬥意大利勁敵早有部署

港隊戰畢上周末的「挑戰盃劍擊錦標賽」後，馬不停蹄出發海外，出戰本周末的國際賽首站賽事，其中男子花劍隊赴德國波恩，力爭在新賽季「開個靚頭」。

張家朗與蔡俊彥的排名皆在世界前十，絕對有力衝擊錦標，究竟誰人是兩大港將的爭標勁敵？



「香港劍神」張家朗上季戰績亮眼，先後奪得世錦賽銅牌﹑亞洲冠軍及世界盃分站冠軍，更一度榮登世界第一，必定成為眾矢之的。不過，張家朗依然以世界級的心態面對這一切，「新賽季都沒有太大壓力，主要是做好自己，毋須考慮別人如何看我，因為每一次比賽也是新開始，無論我在任何位置，我也是一如既往地聆聽教練的說話，以平常心準備每一仗。」

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直播連結：男子花劍波恩站

張家朗（左一）本地賽封王後，今周末轉戰國際賽。（趙子晉攝）

劍擊國際賽賽季本周末開鑼，除了女子花劍，其他項目皆有分站，港隊悉數亦有派員出戰。擁有張家朗及蔡俊彥的男子花劍隊，征戰世界盃德國波恩（Bonn）站，有望衝擊獎牌，究竟今站誰是港將們的最大勁敵？

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男子花劍世界盃德國波恩站



出戰港將：

張家朗、蔡俊彥、楊子加、吳諾弘、崔浩然、蔣翱駿、李逸朗、陳建雄、鄭鐵男、梁千雨



新「世一」兼「港隊剋星」

說到張家朗與蔡俊彥的爭獎勁敵，不得不說意大利的新星馬連尼（Tommaso Marini）。這名千禧後劍手上季彈起，身高1米94的他身高手長，臂展優勢十分明顯，加上東京奧運後冒起，令一眾劍手吃盡苦頭，摸不透他的打法。他超越張家朗登上「世一」之位。

張家朗與蔡俊彥兩對馬連尼，二人同樣兩度不敵這名意大利新星，蔡俊彥同樣一劍飲恨。港隊花劍教練Gregory Koenig早前透露，近期已研究馬連尼的打法，並作出部署，但需要在比賽中實行，嘗試打法是否可行。

擊敗張家朗的意大利新星 東京奧運後極速彈起

馬連尼在東京奧運後彈起，成為今季一顆矚目新星。（FIE圖片）

意大利「世一」外不乏強手

意大利一向是劍擊強國，男花人才輩出，除了馬連尼，前十還有科高尼（Alessio Foconi）及格羅素（Daniele Garozzo），兩名劍手也是「熟口熟面」。格羅素曾經在東京奧運決賽與張家朗爭金；科高尼則是「老對手」，6度對壘，家朗取得3勝3負，無獨有偶，近3次碰頭，張家朗也是大勝逾10分。

至於蔡俊彥，與科高尼交手錄得1勝2負，卻未曾與格羅素碰頭。意大利今站一共派出12名劍手，除了前十3人外，其餘劍手都不乏好手，當中包括阿禾拿（Giorgio Avola）及比安奇（Guillaume Bianchi），就算是遇上不名經傳的意大利劍手，也是一場硬仗。

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除了馬連尼（右二）外，意大利不乏強手，包括奧運金牌得主格羅素（左一）。（FIE圖片）

張家朗剋星還有他

張家朗上季贏多輸少，全季淘汰賽僅輸5場，除了兩對馬連尼稱臣，原來「劍神」的剋星還有美國劍手伊肯（Nick Itkin）。家朗生涯3度對壘，全數敗北，不過二人對上一次對碰已經是2020年。

劍擊場上，「格食格」難免，張家朗近年除了專剋科高尼，來自捷克的祖賓尼治（Alexander Choupenitch）正是另一名「受害者」，這名捷克劍手接連在東京奧運及世錦賽遭家朗淘汰，世錦一役更被張家朗驚天大逆轉。

數了又數，其實張家朗與蔡俊彥也是互相的勁敵，二人多次在本地賽碰頭，若果今站兩人齊齊連贏3場的話，將在8強交手。

蔡俊彥（左）與張家朗多次在本地賽交鋒。（鄭子峰攝）

除了以上提及的劍手，還有應屆世界冠軍、法國劍手拿霍特（Enzo Lefort）及日本的敷根崇裕等，同樣是有力的衝冠份子。事實上，所有躋身正賽圈的劍手同屬世界級，若在比賽發揮稍為失準，隨時有可能落敗。

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