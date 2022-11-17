劍擊｜張家朗正面看新賽季首站失利　大讚男花新星要向其學習

世界排名第2的張家朗上周在新賽季劍擊世界盃首站首圈止步，他周四（17日）出席活動時坦承狀態不佳，惟每一次比賽都是學習和反映不足地方，將努力調整狀態，在下月香港錦標賽和緊接的日本站再接再厲。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

張家朗去季戰績亮眼，先後奪得世錦賽銅牌﹑亞洲冠軍及世界盃分站冠軍，更一度榮登世界第一，在新賽季首站德國站卻意外個人賽首圈出局。

在月初生病後未能以十足狀態準備首站的張家朗，依然以正面心態面對，坦言寓賽於操慢慢重拾比賽感覺。

張家朗（中）偕張小倫（右）與MIRROR成員Jeremy出席活動。（陳葦慈攝）

張家朗今日出席品牌活動分享理財心得，重提德國站表現，他坦言：「當然知道自己狀態不好，但相對當這個比賽是訓練，因為每一次比賽都反映到很多不足地方，無論輸贏都有感受到不同東西。今次是狀態不好影響信心，這方面都要學習調節下。」

他下一場賽事將是下月初的香港公開劍擊錦標賽，緊接便會轉戰世界盃日本站賽事，他表示有信心能在公開賽前調整狀態，「（德國）回來後雖有時差，教練都讓我們休息，但自己都有保持訓練。」

張家朗（中）與張小倫（右）分享理財心得又分享，家朗表示雖沒有買股票基金投資，但有做定期存款。（陳葦慈攝）

男子花劍隊在德國站首遣亞青冠軍梁千雨於團體賽上陣，該小將表現亮眼，與張家朗、蔡俊彥助港隊打入8強，惟不敵勁旅美國隊，最終名次賽取得第6名。

張家朗大讚18歲小將梁千雨的表現，「我都有同教練講，個感覺好似我細個跟師兄第一次去打Team（團體賽）。」

亞青冠軍梁千雨首在男花世界盃團體賽上陣，張家朗大讚其表現是「MVP」。（FIE）

梁千雨首獲安排出戰團體賽未有怯場，打出驚喜表現之外更為港隊帶來士氣，張家朗坦言：「有時候都覺得我們要向他學習，場上表現、激勵自己嗌，對我們下面（場邊）影響都好大，不只是他自己，都給了我們正能量。」

家朗續笑說：「他表現非常好，不止我，其他隊友都話佢今次真係MVP。」

5月時阿基里斯腱斷裂的張小倫（中）透露即將在12月香港公開賽復出。（陳葦慈攝）

同場的花劍「大師兄」張小倫，今年5月出戰大獎賽韓國仁川站時受傷，左腳阿基里斯腱斷裂，返港後立即接受手術。張小倫透露一直努力接受康復訓練，並已準備好在12月香港公開賽復出。