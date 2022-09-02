羽毛球．日本賽｜謝影雪鄧俊文不敵世界亞軍　8強憾負結束日本行

香港羽毛球混雙代表鄧俊文／謝影雪在日本公開賽打入8強，但面對老對手、主場的渡邊勇大／東野有紗，未能更進一步。



鄧俊文／謝影雪剛於「香港傑出運動員選舉」當選「最佳運動組合」之一，但兩人因赴日本連還出戰世界錦標賽及日本公開賽而未克親身領獎。「鄧謝配」早前在世錦賽8強出局後，在日本公開賽亦殺入8強，周五（2日）面對近一年來多次交手的日本組合渡邊勇大／東野有紗。

東野有紗（左）及渡邊勇大（右）在去年的東京奧運奪得銅牌。（Getty Images）

鄧俊文謝影雪往績處下風

兩對組合在今日一戰之前曾9次交手，往績由渡邊／東野以8勝1負佔優，當中最令人記憶猶新的是去年的東京奧運銅牌戰，當時「鄧謝配」兩局17：21、21：23不敵失牌，但奮戰到最後的表現令人動容。其後，「鄧謝配」曾在去年的印尼大師賽4強打足三局下反勝，殺入決賽，成為9次對賽的唯一一勝。

謝影雪和鄧俊文未能再挫渡邊和東野。（Getty Images）

今季7站5度入8強 鄧俊文謝影雪表現穩定

今日再碰頭，渡邊／東野在主場威力之下發揮穩定，但鄧謝配早段也曾打得平分秋色，曾領先6：5、8：7，技術暫停後，「鄧謝配」曾追平至12：12，但其後開始遭拉開分差，日本組合最後連取5分，以21：15先勝一局。第二局兩隊表現差距變得明顯，尤其渡邊／東野連取4分後拉開比分至13：6後，更令「鄧謝配」陷入劣勢，最終這對主場球手亦以21：14再取一局，直落兩局獲勝下進入4強。

值得一提的是，「鄧謝配」今年雖暫時無緣獎牌，但出戰7站賽事，有5站均打入8強，表現平穩。完成兩站日本賽事後，將先返港休息。

鄭思維（右）和黃雅瓊（左）去年在東京奧運金牌戰失利，今年重返世界冠軍之位，成為這對組合繼2018及2019年後，第3個世界冠軍。（Getty Images）

渡邊勇大／東野有紗在4強的對手將是世界排名第一、上周在世界錦標賽封王的中國組合鄭思維／黃雅瓊，這場4強戰亦是世錦賽決賽戲碼，當時鄭／黃正是以21：13、21：16輕取這對日本組合，第三度成為世界冠軍。