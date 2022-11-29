世界盃2022｜荷蘭厄瓜多爾塞內加爾爭兩席　A組晉級可能性一覽

世界盃A組，荷蘭、厄瓜多爾及塞內加爾3隊爭兩個16強席位，主辦國卡塔爾已經提早出局。荷蘭及厄瓜多爾上場和波後，兩隊同得4分，得失球及得球一樣。塞內加爾上輪擊敗卡塔爾，以3分排第3位，仍有機會晉級。在最後一輪A組分組賽，厄瓜多爾會對塞內加爾，荷蘭則鬥卡塔爾。



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厄瓜多爾及荷蘭上場踢成1：1。（Getty Images）

（1）世界盃A組兩輪後形勢

第一位：荷蘭（4分；得失球：+2；得球3球；失球1球）

第二位：厄瓜多爾（4分；得失球：+2；得球3球；失球1球）

第三位：塞內加爾（3分；得失球0；得球3球；失球3球）

第四位：卡塔爾（0分；得失球-4；得球1球；失球5球）



**卡塔爾篤定出局**

荷蘭兩戰一勝一和，暫時有4分。（Getty Images）

（2）世界盃A組過去兩輪比賽

卡塔爾0：2厄瓜多爾

塞內加爾0：2荷蘭

卡塔爾1：3塞內加爾

荷蘭1：1厄瓜多爾



厄瓜多爾前鋒安拿華倫西亞今屆狀態大勇。（Getty Images）

（3）世界盃A組第三輪比賽

11月29日（二）晚上11時：【A組】厄瓜多爾對塞內加爾、荷蘭對卡塔爾

荷蘭形勢大好，對卡塔爾保住不敗便肯定晉級。（Getty Images）

（4）荷蘭怎樣出線？

1.贏波很大機會首名：荷蘭末輪全取3分的話，肯定晉級。他們很大機會首名晉級，除非厄瓜多爾在另一場贏得比荷蘭多。

2.和波較大可能次名：荷蘭和波的話，同樣肯定晉級；較大機會次名晉級，除非另一場也和波，荷蘭會跟厄瓜多爾鬥得失球爭首名。

3.輸波可能要鬥得失球：荷蘭輸波的話都有可能晉級，要視乎另一場賽果，有可能要跟其他球隊鬥得失球。對荷蘭最有利的是厄瓜多爾贏塞內加爾，荷蘭就肯定次名晉級，不用計得失球。

只要最後一輪對塞內加爾不敗，厄瓜多爾就可以出線。（Getty Images）

（5）厄瓜多爾怎樣出線？

1.贏波很大機會首名：厄瓜多爾末輪全取3分的話，肯定晉級。他們很大機會首名晉級，除非荷蘭在另一場贏得比厄瓜多爾多。

2. 和波肯定晉級：厄瓜多爾和波的話，同樣肯定晉級。若果荷蘭另一場輸波，厄瓜多爾可以升上首名；若果另一場荷蘭也和波，兩隊就要以得失球定首名；若果荷蘭贏波，厄瓜多爾就會是次名。

3.輸波極大機會出局：厄瓜多爾輸的話，很大機會出局，除非荷蘭也輸波，而且輸得比厄瓜多爾更慘。

塞內加爾雖然暫排第3，但只要最後一輪贏波，就可以晉級。（Getty Images）

（6）塞內加爾怎樣出線？

1.贏波肯定晉級：只要塞內加爾擊敗厄瓜多爾，就肯定出線，若果荷蘭在另一場失分，他們更加可以上到首名。

2.和波有一個渺茫機會：塞內加爾和波的話，要寄望卡塔爾至少贏荷蘭兩球，才有出線的可能。若卡塔爾贏荷蘭兩球，塞內加爾要跟荷蘭鬥總得球；若卡塔爾贏荷蘭3球或以上，塞內加爾可憑較佳得失球力壓荷蘭。

3.輸波肯定出局。

卡塔爾兩連敗，提早出局。（Getty Images）

如果你不滿足以上的「懶人包」式答案，希望力求甚解，請耐心閱讀下文。了解最後一輪A組的各種可能性前，先要清楚世界盃分組賽排名的準則。

（7）世界盃分組賽排名準則

1) 總積分（贏波獲3分，和波各得1分，輸波得0分）

2) 得失球（若果球隊積分相同，便以得失球分高低；得失球為球隊入球總數減失球總數）

3) 得球（若果球隊積分及得失球相同，就比較他們的入球總數，入球較多者排先）

4) 對賽成績（若果球隊積分、得失球及總得球也相同，就比較他們之間的對賽成績，得分最高者排先）

5) 對賽得失球（若果多於兩隊在積分、得失球、得球及對賽成績也相同，就比較他們之間的對賽得失球，較高者排先）

6) 對賽得球（若果多於兩隊在積分、得失球、得球、對賽成績及對賽得失球也相同，就比較他們之間的對賽得球，較多者排先）

7) 公平競技積分（若果球隊在上述6項皆持平，就計算他們在所有分組賽事中的公平競技積分。每面黃牌-1分；非直接紅牌，即兩黃一紅-3分；直接紅牌-4分）

8) 抽籤（若果球隊上述所有項目皆持平，就需要以抽籤決定排名先後）

厄瓜多爾今屆可以行到幾遠？（Getty Images）

（8）世界盃A組最後一輪可能性拆解

【情況1】：厄瓜多爾勝塞內加爾、荷蘭勝卡塔爾

積分榜：荷蘭（7分）、厄瓜多爾（7分）、塞內加爾（3分）、卡塔爾（0分）

結論：荷蘭及厄瓜多爾同得7分，攜手晉級，首、次要以得失球決定。目前荷蘭及厄瓜多爾的得失球（+2）、得球（3球）及對賽成績（1：1）都一樣。換言之，在末輪贏波差距較多的一隊，將會成為小組首名；若果兩隊的贏波差距一樣，就考慮入球數目，入球較多的一隊首名晉級；若果連入球都一樣，就以公平競技積分定高下；萬一公平競技積分一樣，兩隊就要抽籤決定首名。

【情況2】：厄瓜多爾勝塞內加爾、荷蘭和卡塔爾

積分榜：厄瓜多爾（7分）、荷蘭（5分）、塞內加爾（3分）、卡塔爾（1分）

結論：厄瓜多爾以7分首名晉級，荷蘭以5分次名出線，塞內加爾3分出局。

【情況3】：厄瓜多爾勝塞內加爾、卡塔爾勝荷蘭

積分榜：厄瓜多爾（7分）、荷蘭（4分）、塞內加爾（3分）、卡塔爾（3分）

結論：厄瓜多爾以7分首名晉級，荷蘭以4分次名出線，塞內加爾3分出局。

【情況4】：厄瓜多爾和塞內加爾、荷蘭勝卡塔爾

積分榜：荷蘭（7分）、厄瓜多爾（5分）、塞內加爾（4分）、卡塔爾（0分）

結論：荷蘭以7分首名晉級，厄瓜多爾以5分次名出線，塞內加爾4分出局。

【情況5】：厄瓜多爾和塞內加爾、荷蘭和卡塔爾

積分榜：荷蘭（5分）、厄瓜多爾（5分）、塞內加爾（4分）、卡塔爾（1分）

結論：荷蘭及厄瓜多爾同得5分，攜手晉級，要以得失球定首、次名。兩場比賽和波的話，4隊得失球維持不變。目前荷蘭及厄瓜多爾的得失球（+2）、得球（3球）及對賽成績（1：1）都一樣。如果末輪兩場和波，兩隊的得失球仍然是+2，就要視乎得球。若果厄瓜多爾和2：2而荷蘭和1：1，首名的會是厄瓜多爾。在極端情況下，兩隊末輪和波比數都一樣的話，就要以公平競技積分定高下；萬一公平競技積分一樣，兩隊就要抽籤決定首名。

【情況6】：厄瓜多爾和塞內加爾、卡塔爾勝荷蘭

積分榜：厄瓜多爾（5分）、荷蘭（4分）、塞內加爾（4分）、卡塔爾（3分）

結論：厄瓜多爾以5分首名晉級，荷蘭及塞內加爾同得4分，要以得失球決定次名資格。目前，荷蘭得失球為+2而塞內加爾為0。由於塞內加爾和波，得失球會維持在0。換言之，若果荷蘭僅負1球，得失球仍比塞內加爾好。

**情況6A**：卡塔爾贏荷蘭1球

荷蘭的得失球會由+2變成+1，仍比得失球為0的塞內加爾高，荷蘭以較佳得失球取得次名。

**情況6B**：卡塔爾贏荷蘭2球

荷蘭的得失球會由+2變成0，與得失球為0的塞內加爾持平，兩隊要以得球分高下。目前，荷蘭的得球為3球，塞內加爾同樣是3球。舉個極端例子，如果塞內加爾和0：0而荷蘭輸0：2，兩隊得球同樣維持3球，便要以對賽成績分高下，荷蘭在首輪贏塞內加爾2：0，所以荷蘭會得次名。

**情況6C**：卡塔爾贏荷蘭3球或以上

荷蘭的得失球會由+2變成最多-1，遜於得失球為0的塞內加爾，塞內加爾會以較佳得失球取得次名。

【情況7】：塞內加爾勝厄瓜多爾、荷蘭勝卡塔爾

積分榜：荷蘭（7分）、塞內加爾（6分）、厄瓜多爾（4分）、卡塔爾（0分）

結論：荷蘭以7分首名晉級，塞內加爾以6分次名出線。

【情況8】：塞內加爾勝厄瓜多爾、荷蘭和卡塔爾

積分榜：塞內加爾（6分）、荷蘭（5分）、厄瓜多爾（4分）、卡塔爾（1分）

結論：塞內加爾以6分首名晉級，荷蘭以5分次名出線。

【情況9】：塞內加爾勝厄瓜多爾、卡塔爾勝荷蘭

積分榜：塞內加爾（6分）、荷蘭（4分）、厄瓜多爾（4分）、卡塔爾（3分）

結論：塞內加爾以6分首名晉級，荷蘭及厄瓜多爾同得4分，要以得失球決定次名資格。目前荷蘭及厄瓜多爾的得失球（+2）、得球（3球）及對賽成績（1：1）都一樣。換言之，在末輪輸波差距較少的一隊，將會成為小組次名；若果兩隊的輸波差距一樣，就考慮入球數目，入球較多的一隊首名晉級；若果連入球都一樣，就以公平競技積分定高下；萬一公平競技積分一樣，兩隊就要抽籤決定首名。

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