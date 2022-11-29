世界盃2022速評｜當巴西遇上對手防守好高質　原來尼馬很有用

世界盃G組巴西對瑞士，森巴兵團缺少尼馬（Neymar），面對瑞士穩守突擊，雖然踢落老鼠拉龜但依然贏波出線。不過在淘汰賽，假如遇上比瑞士相似或更佳的高質防守，就預視了巴西隊的難題。



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在尼馬受傷後，外界多認為今屆巴西進攻陣容華麗，對球隊影響不大。誠然，巴西前線兵馬換極都有，李察利臣、拉芬夏、雲尼斯奧斯之後，還有洛迪高高斯、加比爾捷西斯、加比爾馬天尼利和安東尼作後備，人腳之強，其餘31隊都可謂難以匹敵。

但實際情況又是否如此理想呢？

尼馬上場右腳腳踝受傷。（Getty Images）

觀乎對瑞士一役，主守的瑞士利用典型穩守突擊戰術，務求守和巴西，目標是起碼取得1分而回。面對巴西有此想法的球隊比比皆是，但瑞士踢來防守高質、高效、有紀律、加上適當的硬淨成份，巴西球員一對一、位對位之下，大部份時間都找不到甜頭。

看似控球率高（對瑞士一役巴西控球率佔51%、另有9%時間爭持，其實不算一面倒），實際上只是在對方半場陣地戰，巴西圍住對手縱橫傳球，務求由左猜到右，再由右猜到左，去尋找機會俾直線讓前鋒突破。

要稱讚瑞士的，是防守有八成時間都是「企好線、企啱位」，讓巴西的華麗進攻組合也顯得老鼠拉龜、一籌莫展。

巴西前線星光熠熠，但缺少尼馬下，攻得吃力。（Getty Images）

巴西能做的只給予耐性，不斷重複試探鑽營，這個時候，尼馬的重要性就顯然易見。尼馬級數高，無論走位、傳球、跑動突破都有一定創造力，加上腳法了得，敵方很少只用一人對付他，每次控球惹來兩、三人包夾是基本消費。

正是這種「吸防守、吸犯規」的踢法，令隊友空間多了，被盯緊的機會也減少，球隊更易找到空位制造射門機會。同一時間，假如對手紀律性欠佳，衝動「標波」和落腳的話，前場得到更多死球機會，也更容易打開缺口。

有尼馬在陣吸晒啲防守的話，隊友輕鬆好多。（Getty Images）

今仗沒有尼馬，其他隊友確實辛苦了，因為單純「人mark人」的情況下，瑞士甚少犯錯，如此高質的防守部署，在晉級淘汰賽後出現的情況恐怕只會更多。

巴西今仗兩次將球送入網窩，一球被判詐糊，另一球奠勝，都是靠雲尼斯奧斯和卡斯米路突如其來前插和福至心靈的射門，才能造就勝果，入致勝球時已是83分鐘，假如在淘汰賽球員心態未能保此如此冷靜，就未必能在法定時間內取勝，假如被迫至加時甚至射12碼，一切結果皆有可能出現，大熱門如巴西也可以被這難題考起。

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