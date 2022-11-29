世界盃2022｜荷蘭兩球輕勝卡塔爾首名晉級 迪莊、加普各建一功
世界盃A組最後一輪，篤定出線的荷蘭鬥主辦國卡塔爾。暫列榜首的荷蘭，倘若不敗出線形勢依然樂觀；卡塔爾則力爭世界盃史上首分。荷蘭靠加普及法蘭基迪莊上、下半場各建一功，兩球淨勝卡塔爾，奠定A組首名出線的位置。
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下半場戰況：
換邊初段，荷蘭右路由卡拉臣傳中，迪比近門一控一射，被對方門將撲出不遠，法蘭基迪莊後上快卡塔爾守將一步，成功「執雞」，荷蘭下半場4分鐘擴大優勢至兩球。
荷蘭再度撕破卡塔爾防線，兩名後備兵貝侯斯與雲遜贊臣炮製入球，貝侯斯接應橫傳輕鬆射入空門，可惜參與攻勢的加普先犯手球，入球無效。
主隊卡塔爾增強攻力，嘗試破蛋，可惜依然不果。戰至補時階段，早前「食詐糊」的貝侯斯一記妙射，惟射中楣彈出，結果荷蘭保持勝局，兩球輕勝卡塔爾，加上另一場的厄瓜多爾失分，奠定A組首名出線資格。
上半場戰況：
開賽早段，荷蘭後場誤傳，卡塔爾的艾希杜斯施放冷箭，皮球被荷蘭門將路柏特一抱入懷。迪比其後引球殺入禁區，引來卡塔爾禁區一輪混戰，卡拉臣與白蘭特連番施射，最終白蘭特射出界。
即使荷蘭主導戰局，不斷向卡塔爾防線施壓，但攻勢一直欠銳利，未有太多具威脅攻門。卡塔爾偶爾有反擊機會，一連兩次角球攻勢，上前助攻的阿度卡廉哈辛最終起腳高出。
荷蘭左路一次攻勢，加普與卡拉臣一次撞牆配合後，再切入大位右腳起腳破網，26分鐘先開紀錄，荷蘭領先1：0。加普繼尼斯堅斯、伯金及史奈達後，成為荷蘭史上第4名在世界盃連續3場有進賬的球員。
上半場末段，迪魯恩的傳送再撕破卡塔爾防線，入球功臣加普一控一射高出，然而旁證舉旗示意越位在先。荷蘭上半場保持1球的領先優勢，而同時進行的A組賽事，塞內加爾亦以1：0領先厄瓜多爾。
荷蘭正選陣容（3-5-2）：
門將：23路柏特
後衛：2祖利安添巴、4雲迪積克、5尼敦阿基
中場：22杜費斯、15迪魯恩、14卡拉臣、21法蘭基迪莊、17戴利白蘭特
前鋒：8加普、10迪比
卡塔爾正選陣容（5-3-2）：
門將：22巴森
後衛：2路路、16富希、3阿度卡廉哈辛
中場：17伊斯美穆罕默德、10艾希杜斯、23馬迪保、6夏譚、14賀文阿密
前鋒：19阿摩斯阿里、11阿菲夫