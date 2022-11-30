世界盃2022｜塞內加爾晉級日別具意義　正是20年前創奇蹟名宿死忌

11月29日，對塞內加爾來說，不但是晉級世界盃16強的日子，還是名宿柏巴迪奧普（Papa Bouba Diop）的死忌。無論是球員，還是球迷，都沒有忘記柏巴迪奧普。

20年前，塞內加爾首次參加世界盃，第一場比賽就由柏巴迪奧普一箭定江山，爆冷擊敗衛冕的法國。20後的今日，當年的隊長施斯已經變成教練，在柏巴迪奧普的死忌，帶領塞內加爾第二次打入世界盃淘汰賽。

他們都相信，柏巴迪奧普也在天上看了這場比賽，一起慶祝。



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補時完結，長笛一鳴，塞內加爾以2：1擊敗厄瓜多爾，憑最後兩場分組戰贏波，以6分取得A組次名，晉身16強。這是塞內加爾史上第二次打入世界盃淘汰賽，上次是2002年，就是他們首度參加決賽周，並爆冷擊敗法國的那次。

隊長高列巴尼賽後說：「我們是一個團隊，我們是一支隊伍，我們是一班兄弟。」

「今場的勝利，除了送給沙迪奧文尼，還有柏巴迪奧普。今日是他的死忌。」

高列巴尼的隊長臂章上寫了19號，這是已故名宿柏巴迪奧普的球衣號碼。

高列伯尼為了紀念柏巴迪奧普，在隊長臂章寫上19號。這是柏巴迪奧普的號碼。（Getty Images）

「我們想向他致敬，他令我在小時候有了夢想。」

「我們都想為他的榮譽而戰。」

「作為一個團隊，能夠令柏巴迪奧普及我們的家人引以為豪，對我們十分重要。」

11月29日，在塞內加爾足球史上，注定不是平凡的一日。兩年前的今日，塞內加爾名宿柏巴迪奧普（Papa Bouba Diop），因長期疾病離世，終年42歲。這位司職中場的前塞內加爾國腳身患名為腓骨肌萎縮症（簡稱CMT）的長期疾病。

兩年前的報道：柏巴迪奧普不敵病魔 塞內加爾首征世盃英雄 驚世爆冷挫法國

柏巴迪奧普入球令02世界盃揭幕戰即爆大冷門，同時也讓世人認識塞內加爾。（Getty Images）

柏巴迪奧普效力過富咸及韋斯咸等球會，身形強壯有力，踢法經常被人用法國中場悍將韋拉去比較。他球員生涯最令人銘記的一幕也跟法國隊有關。

柏巴迪奧普20年前法國的風采。（Getty Images）

柏巴迪奧普隨塞內加爾出戰2002世界盃，在開鑼戰對衛冕法國的首場分組賽，於比賽踢至30分鐘時接應隊友迪奧夫傳中，禁區內第一次起腳雖被對方門將巴夫斯撲到，但人已跣低的柏巴迪奧普於門前再補射一腳入空門，轟入當屆世盃的第一球，也是當屆首次參賽的塞內加爾衝出世界的第一球，最終這入球助這隊非洲奇兵爆冷勝出。

柏巴迪奧普入球 塞內加爾讓世人認識：

02年塞內加爾 帶着理想衝出世界（按圖放大）：

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塞內加爾結果在2002年世界盃成功從分組賽出線，並踢至8強才於加時被土耳其淘汰，亦成為塞內加爾迄今在世盃的最佳成績。至於柏巴迪奧普在這屆世盃射入3球，是球隊最多入球一人。除揭幕戰外，他在分組賽最後一仗賽和烏拉圭3：3一役也梅開二度。

現任塞內加爾教練施斯，正是2002年那支塞內加爾的隊長。（Getty Images）

施斯在2002年代表塞內加爾出戰世界盃，與法國前鋒亨利周旋。（Getty Images）

冥冥之中，這屆世界盃改在冬天舉行，塞內加爾在柏巴迪奧普的死忌當晚，再次取得世界盃淘汰賽的資格。帶領這支新一代塞內加爾的教練，正是2002年塞內加爾的隊長、柏巴迪奧普的前隊友施斯。

今場比賽，大家都沒有忘記柏巴迪奧普的死忌。

這7位球迷相當搶鏡，胸前英文字合起來就是塞內加爾。（Getty Images）

更感動的是，當他們一轉身，7人的背上都寫上19號。這是柏巴迪奧普的號碼。（Getty Images）

有球迷高舉柏巴迪奧普的球衣，有人帶同紀念柏巴迪奧普的海報入場，上面寫住「真正的雄獅永遠不死」。有7位球迷在胸前各寫上一隻英文字母，合起來是塞內加爾的英文名「SENEGAL」，而在他們7人的背上則寫上19號。

球迷帶同紀念柏巴迪奧普的海報入場。（Getty Images）

賽後，塞內加爾球員到場邊慶祝，也接過球迷用來紀念柏巴迪奧普的海報，將勝利送給名宿。

柏巴迪奧普20年前助塞內加爾首次打入世界盃淘汰賽，如今塞內加爾在他的死忌，再度躋入16強。

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