世界盃2022｜拉舒福特梅開二度當選今仗最佳　妙絕罰球獻亡友

英格蘭在世界盃B組最後一輪分組賽，3球淨勝威爾斯後，穩奪首名出線席位。當英軍上半場無計可施時，全靠拉舒福特的罰球打破缺口，這名曼聯球星最終梅開二度，成為英格蘭的贏波功臣。



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英格蘭與威爾斯上演「英倫三島內訌」，英軍上半場難以撕破威爾斯防線，換邊後，當拉舒福特與菲爾科頓左右對調後，戰局隨即帶來變化，科頓左路突破博得罰球，拉舒福特直射破網，為英格蘭打破僵局。「福仔」其後右路殺入禁區，再勁射射破丹尼禾特的「大細龍門」，奠定3球勝局，賽後當選最佳球員，當之無愧。

拉舒福特今仗梅開二度，加上早前對伊朗的入球，今屆已累積3個入球，自1966年的卜比查爾頓（Sir Bobby Charlton）後，首名曼聯球員為英格蘭在大賽攻入3球。

英格蘭3球淨勝威爾斯首名出線 拉舒福特梅開二度

拉舒福特梅開二度，賽後當選今仗最佳球員。（Getty Images）

「福仔」有進賬，歸功於主帥修夫基的半場調位外，拉舒福特指他半場時的說話同樣有功勞，「修夫基半場休息時鼓勵我們，縱然表現已經不錯，但需要有更多的攻門，在下半場立即做到了。」

即使錯失單刀，修夫基依然錫晒拉舒福特。（Getty Images）

拉舒福特的罰球打開缺口，修夫基盛讚福仔對今仗十分關鍵，「這（拉舒福特）是出色的表現，他把訓練的好表現延續至賽場上，他絕對有能力射入這種高水平的罰球，更有機會大演帽子戲法。」英格蘭上半場的黃金機會，就是來自拉舒福特接應哈利卡尼直線，單刀面對丹尼禾特，卻被對方擋走。

拉舒福特接應卡尼直線，單刀面對丹尼禾特被對方擋出。（Getty Images）

拉舒福特建功後，跪在地上，雙手指天慶祝，原來他把入球獻結日前離世的亡友，「我在幾日前失去一名好友，他與癌症搏鬥多年，我很高興可以把入球獻給天上的他，亦感謝他來到我的生命。」

拉舒福特建功後跪在地上，把入球獻給日前離世的好友。（Getty Images）

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