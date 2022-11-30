世界盃2022｜傳比利時內訌盧卡古做和事佬　夏薩特笑對打架傳聞

比利時隊長夏薩特及門將泰拔高圖爾斯親自回應內訌傳聞，他們表示更衣室中從來沒有爭執打架。兩人承認在比利時不敵摩洛哥後，球員有開會交流。高圖爾斯表示，若果讓他知道是讓人洩密，那人不會再留在國家隊。夏薩特就笑言沒有跟維頓漢打架，「我不是愚蠢的，因為他比我強壯那麼多」。



《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

傳聞比利時更衣室內訌的三位主角，包括夏薩特及迪布尼。（Getty Images）

比利時傳媒《RTL Sport》爆料，指比利時不敵摩洛哥0：2引爆更衣室，隊長夏薩特、主將奇雲迪布尼及維頓漢在更衣室爭執，要由前鋒盧卡古做「和事佬」分開他們。據報，迪布尼賽前接受訪問表示比利時年紀太老，沒有可能贏世界盃，加上輸波引發了矛盾。

高圖爾斯表示對摩洛哥賽後更衣室沒有事發生。（Getty Images）

被指為衝突主角的夏薩特與門將泰拔高圖爾斯昨日出席記者會，回應內訌的報道，兩人強調更衣室內絕對沒有衝突。高圖爾斯說：「問題在於，傳媒所說的並非一定是事實。這是誰洩露出去的？我們不需要知道，但如果我知道了，這會是他在國家隊的最後一天。」

高圖爾斯說：「球隊沒有問題，這是外面的人嘗試為我們內部製造問題。當然，在輸波之後沒有人會高興，但失利會令我們更加團隊，因為我們知道，在周四的比賽一定要全力以赴。」比利時會在周四出戰F組最後一輪分組賽，面對榜首克羅地亞，只要比利時贏波，就肯定晉級16強。

高圖爾斯承認，他們在輸波後有開會，他說：「我不覺得有問題，齊集所有人一起交流想法，一定是好事。」

夏薩特表示，他們賽後有開會一小時，他說：「更衣室內沒有發生任何事。只有教練講話。我有跟迪布尼談過，他很相信大家。在球員小組之間，我們有很好的交流，談過很多東西。我們談了一個小時，內容有好的地方，也有不好的。目前，我們只想擊敗克羅地亞。」

夏薩特表示，沒有跟維頓漢打架，因為他不是傻的。（Getty Images）

被問到賽後有沒有跟35歲的維頓漢衝突，31歲的夏薩特笑言：「我跟他關係很好，我們在酒店有一番討論，但我們沒有打架。再者，我不是愚蠢的，因為他比我強壯那麼多。」

談到跟維頓漢說了什麼，他說：「大家都知我的性格，維頓漢來跟我討論，我就告訴他，這是事實，他的確速度不快。他都同意了。我不停地笑，但這是應該認真的時候。」

比利時隊長夏薩特。（Getty Images）

「至於迪布尼？他相信大家，比以前更加相信。有時你做訪問時說話沒有想到後果。的確，我們都比4年前老了，這是事實，我老了，迪布尼老了，高圖爾斯也是。不過，迪布尼對我們很有信心，否則他不會來這裏。」

其他有用連結：

世界盃2022睇波必備資料！32支決賽周球隊球員名單（不斷更新）

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程